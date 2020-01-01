بيولي: وصول ميلان للأبطال يحتاج الوقت وإبراهيموفيتش سيساعد

بيولي يحاول إصلاح الأوضاع

تحدث ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، عن طموحات الفريق للعودة لدوري أبطال أوروبا، والإضافة التي قد يشكلها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

إبرا انضم بعقد لمدة ستة أشهر في يناير الجاري، في محاولة لمساعدة ميلان لاستعادة التوازن في بطولة الدوري الإيطالي بعد النصف الأول الهزيل.

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وقال بيولي مع "لاجازيتا": "بالنسبة للأبطال، فنحن بحاجة للوقت، الفريق غير الكثير في تلك السنوات وهناك مجال للتحسن أكثر وتقديم ما هو أفضل بالدوري".

وأكمل: "نبدأ من وضع صعب، يجب أن نتحسن، إبرا شخصية عملاقة وسيساعدنا بجلب الحماسة والخبرة والرغبة، الإدارة قامت بتقديم هدية كبيرة بجلبه، يبدو جاهزاً".

وأتبع المدير الفني: "عند وصولي وجدت حالة من الارتباك في الفريق، الأوضاع لم تكن واضحة، أنا مدرب صادق، وجدت لاعبين كبار ومشروع هائل وطموح".

وختم: "بيونتك لم يكن جاهزاً بدنياً مثلاً، وهذا يؤثر عليك نفسياً أيضاً، الآن تحسن ويقدم عروضاً جيدة، نملك مشكلة أمام المرمى، وليست تخص رأس الحربة فقط".

ويلعب ميلان غداً الإثنين أمام سامبدوريا في الجولة الثامنة عشر من السيري آ.