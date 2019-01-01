بيولي: إبراهيموفيتش لاعب عظيم لكنني لا أهتم به حاليًا!

ثناء وواقعة في آن واحد..

أشاد ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، بزلاتان إبراهيموفيتش، ونعته بأنه "بطل عظيم" لكنه عاد وكرر أن تركيزه ليس منصبًا على الميركاتو الشتوي بقدر التركيز على الحاضر والمنافسة في الدوري الإيطالي فقط.

اسم السلطان ارتبط بقوة في الأيام الماضية بالعودة إلى الروسونيري من جديد بعدما أعلن عن نهاية رحلته مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ليستطيع بذلك أن ينتقل إلى أي فريق مجانًا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

بيولي تحدث عن هذا الأمر، فقال "لقد أوضحت بالفعل ما أعتقده فيما يتعلق بإبراهيموفيتش، إنه بطل عظيم لمهاراته الفنية وكفاءته المهنية واحترافيته، ولكنني توقفت هنا ولم أقل أكثر من ذلك.".

وأضاف "حاضرنا مهم للغاية أيضًا. الآن أنا أفكر في المباريات المقبلة فقط، أما بالنسبة لتقييم ما علينا فعله في سوق الانتقالات، فسأفعل ذلك لاحقًا، نحن لا نزال في نوفمبر، الوقت لا يزال طويلًا.".

ميلان سيستضيف نابولي مساء السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، وأعرب بيولي عن أمانيه بتحقيق الثلاث نقاط والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات لتحسين مركز الفريق في جدول السيري آ.

"نحن نركز على المباراة الهامة والصعبة غدًا، علينا أن نعطي 200% وهذا ما أتوقعه من الفريق."

كتيبة بيولي تلقت هزيمة بصعوبة بالغة من يوفنتوس في الجولة الماضية بهدف نظيف، واعتبر المدرب المخضرم أن هذه الهزيمة قد تكون البداية لمستقبل أفضل لفريقه والذي يقبع في المركز 14 برصيد 13 نقطة فقط.

وتابع حديثه بقوله "التقدم يبدأ من الأداء الذي قدمناه في تورينو أمام واحد من أقوى وأفضل الفرق في أوروبا. نلعب الآن ضد فريق قوي مثل نابولي والذي أعتبره مجهزًا للفوز بالدوري والذهاب بعيدًا بدوري أبطال أوروبا.".

وأتم "نعم، نابولي فريق قوي، ولكننا لسنا متأخرين للغاية عنهم.".

الجدير بالذكر أن نابولي لا يعيش أفضل فتراته في الفترة الحالية بعد ما يقوم به اللاعبون به من حالة تمرد على الإدارة بمشاركة المدرب كارلو أنشيلوتي، ويحتل فريق الجنوب المركز السابع برصيد 19 نقطة.