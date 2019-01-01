ميلان يواصل إغراء إبراهيموفيتش بالعودة إلى أوروبا

تعرف على الراتب وتفاصيل العقد الذي تغري به إدارة ميلان زلاتان إبراهيموفيتش

واصلت إدارة نادي ميلان إغراء أسطورة كرة القدم ونجم لوس أنجلوس جالاكسي زلاتان إبراهيموفيتش من أجل العودة إلى صفوف النادي مرة أخرى.

وكان ميلان قد ظهر كأبرز المهتمين لضم النجم السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد لإعلانه الرحيل عن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي ورغبته في العودة إلى أوروبا.

ومنذ يومين، بدأت إدارة ميلان التحرك رسميًا من أجل إبراهيموفيتش، وذلك بعدما تواصل ممثلو النادي مع وكيل أعماله مينو رايولا.

واليوم، تكشف المصادر الصحفية الإيطالية عن تفاصيل العقد الذي تحاول من خلاله إدارة ميلان إغراء نجم الفريق السابق من أجل العودة إلى الروسونيري من جديد.

وسيعرض ميلان على إبراهيموفيتش عقدًا للإعارة لمدة 18 شهرًا، على أن يكون راتبه ما بين 6 ملايين و7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويتقاضى النجم السويدي أقل من هذا الراتب مع فريقه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي، ما قد يشجعه للموافقة على عرض ميلان خاصة مع تقدمه في العمر وعدم قدرة أي من الأندية الأخرى على دفع راتب أكبر له في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من المطالب العالية لزلاتان حسب سكاي والمصادر الإيطالية الأخرى، إلا أن ميلان يبحث عن إعطائه لعقد يمتد لـ 18 شهرًا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا 56 هدفًا في 85 مباراة لعبها بقميص الروسونيري في الفترة ما بين 2010 و2012 وفاز معهم بلقب الدوري الإيطالي موسم 2011.

ميلان يبدأ التحرك من أجل إبراهيموفيتش

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد تم ترشيحه للانضمام إلى بولونيا وألميريا ولاتسيو وإنتر وعدد من الأندية الأخرى في إيطاليا وإسبانيا.