بين ماجد النفيعي ووليد معاذ .. أجندة تم فضحها في شهر واحد!

كل هذا يجعلنا نتضامن مع جمهور الراقي، الذي يطالب وزارة الرياضة بالتفتيش وراء النفيعي، لكشف الأجندة التي كان يطبقها في النادي..

لست من أتباع نظرية المؤامرة، ولست ممن تحاملوا كثيرًا على ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي السعودي السابق، بعد هبوط الفريق لدوري يلو للدرجة الأولى، كنت ممن يرون أن اللاعبين لم يعرفوا قيمة الراقي، وفرطوا بأيديهم في البقاء في دوري المحترفين، بجانب قرارات النفيعي وإدارته الخاطئة بالطبع، فالجميع مسؤول، بدايةً من النفيعي، وحتى أصغر لاعب بالفريق، فلا أعفي هذا وذاك من المسؤولية.

لكن يبدو أن الجمهور كان محقًا في تحميل النفيعي المسؤولية كاملة، ما كشفته الأيام يجعلنا نقف لنتساءل: ماذا كان يريد أن يفعل ماجد النفيعي بتاريخ الأهلي؟، هل هو رئيس نادٍ أم رجل جاء لتنفيذ مخطط تاريخي يقود لهبوط الراقي لدوري يلو لأول مرة في تاريخه؟!

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"أنا لم أكن أرغب في الرحيل عن الأهلي، لكن الإدارة تحدثت مع وكيلي وقالت له (حتى لو نزل عمر راتبه بنسبة 50% فالأفضل له الرحيل، لأن النادي ليس لديه القدرة على السداد)، لذلك اضطررت للرحيل" تصريح صادم قاله السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي المعار حاليًا للعربي القطري، لتنزل كالصاعقة على جمهور الراقي..

العقيد كان يرغب في الاستمرار دون أي مشكلة لديه في تخفيض راتبه من أجل النادي الجداوي، لكن النفيعي رفض؟!، دليل وحده يكفي للتشكيك في نوايا الرئيس المستقيل!

لكن جملة من القرارات الأخرى، تجعلنا نؤيد من يطالبون بالتحقيق مع ماجد، فشتان بين ما فعله، وما أصلحه خليفته وليد معاذ في غضون شهر واحد فقط من توليه المسؤولية أو أقل.

بالأمس أطلق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للراقي، تصريحًا آخر يثير الجدل بعد تصريح السومة، ليطرح تساؤلًا يحتاج لإجابة شافية للجمهور..

"بالنسبة لي الفريق بدنيًا سيئ، هذا يجعلني أتساءل ماذا كان يفعل الفريق في فترة الإعداد؟!".

تصريح أعاد للساحة من جديد الحديث عن معسكر تركيا، الذي عاد من بعده أكثر من لاعب طالبًا الرحيل كعبد الرحمن غريب، السومة وإزجيان أليوسكي وغيرهم.

تصريحات تفضح ماجد النفيعي يومًا تلو الآخر، بخلاف فضحه من قبل وليد معاذ بأفعاله وليس بمجرد أحاديث..

تعاقد مهم مع المدرب بيتسو موسيماني؛ صاحب لقبي دوري أبطال إفريقيا وبرونزيتي كأس العالم للأندية 2020 و2021 مع الأهلي المصري، وعندما سُئل المدرب عن سبب الموافقة على العمل في دوري يلو، أجاب بكل بساطة: "أقنعني وليد معاذ بمشروعه".

فتح معاذ كذلك أبواب التدريبات أمام الجماهير بعد ثلاثة أعوام من غلق الأبواب في وجوههم من قبل مجلس النفيعي، بداعي إجراءات احترازية من فيروس كورونا!

أما عن الصفقات فحدث ولا حرج؛ النفيعي يجلب إبراهيم الزبيدي، يوسف العبدلي، رنان ريبيرو، ليساندرو الزوجاراي ولويس جرابان.

بينما يجلب معاذ للراقي باستوس، هشام فايق، نايف كريري، ثامر العلي ورياض بودبوز.

شتان بين الأسماء التي تم التعاقد معها في عهد هذا وذاك، أما عن جلب موسيماني ودفع السومة للرحيل، فلا داعٍ للحديث، الواقع يتحدث عن نفسه.

كل هذا يجعلنا نتضامن مع جمهور الراقي، الذي يطالب وزارة الرياضة بالتفتيش وراء النفيعي، لكشف الأجندة التي كان يطبقها في النادي، إلى أين كان يريد الوصول به؟

لم يكن النفيعي قادرًا على دفع ولو نصف مرتب السومة، لكن تمكن معاذ من استقدام موسيماني والتعاقد مع لاعبين مميز، دون حجج، والأهم أنه في غضون أيام قليلة فقط، ولم يتحجج ولم يطلب منحه مزيدًا من الوقت كل يصلح ما أفسده سابقه!، شيء يدعو للعجب ولمزيد من علامات الاستفهام!

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