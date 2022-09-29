السومة: النفيعي رفض تخفيض راتبي بنسبة 50% وقال "ارحل أفضل"

العقيد يؤكد: لم أكن أرغب في الرحيل عن الأهلي!

فجر السوري عمر السومة؛ مهاجم العربي القطري، مفاجأة من العيار الثقيل حول تسبب ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي السعودي السابق، في رحيله عن الراقي، مؤكدًا أنه كان يرغب في البقاء.

السومة يرحل بعد موسم كارثي:

في الميركاتو الصيفي الماضي، رحل العقيد عن الراقي بعد ثماني سنوات، مثل بها الفريق وحصد عدد من البطولات، لينضم للعربي القطري.

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Shahid Shahid

رحيل السومة جاء بعد هبوط الأهلي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لدوري يلو للدرجة الأولى في مفاجأة كبيرة لكافة الجماهير العربية.

هبوط الأهلي لدوري يلو هو حدث يحدث لأول مرة في تاريخه، لكن سبقه عدة أحداث تسببت في ذلك، منها مشكلات إدارية ومالية كبيرة عصفت به.

وبعد الهبوط، رحل عدد من نجوم الفريق بخلاف السومة، كعبد الرحمن غريب وإزجيان إليوسكي وغيرهم.

ما هي كواليس رحيل السومة عن الأهلي؟

في الوقت الذي يحمل به الجمهور ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي السابق، المسؤولية الكاملة لهبوط الفريق، سكب السومة الزيت على النار، مورطًا النفيعي أكثر مع الجماهير.

العقيد أكد أن محاولاته للاستمرار مع الفريق باءت بالفشل، بعد مكالمة النفيعي لوكيله، ليخطره بأن يبحث عن عرض جديد.

وقال السومة، خلال تصريحاته لموقع "winwin" القطري: "لعبت ثماني سنوات مع الأهلي، كان الرحيل صعبًا، عشت بجدة ثماني سنوات، لكن في النهاية هو توفيق من رب العالمين، ولأول مرة أقولها؛ أنا لم أكن أرغب في الرحيل عن الأهلي، لكن الإدارة تحدثت مع وكيلي وقالت له (حتى لو نزل عمر راتبه بنسبة 50% فالأفضل له الرحيل، لأن النادي ليس لديه القدرة على السداد)، لذلك اضطررت للرحيل".

وأضاف: "تلقيت عديد العروض، لكن لم أكن أرغب في الاستمرار في الدوري السعودي، فاستخرت الله على عرض العربي، ورب العالمين يسر".

المهاجم السوري تابع: "بشكل عام الثماني سنوات التي عشتها في السعودية، لا يمكن أن أنساها، لكن للأسف هبطنا في آخر سنة، شيء مكتوب من رب العالمين، ومؤكد هناك أسباب كثيرة لذلك، لا أريد الحديث عنها، بالأساس منذ الموسم قبل الماضي كنا مهددين بالهبوط، في آخر أربع مباريات كنا في حاجة لمباراة كي نستمر، ففزنا في واحدة فقط، وخسرنا في الثلاث المتبقية".

وأكمل: "في آخر ثلاث سنوات، الأمور المادية والتغييرات التي حدثت في الإدارة والمدربين واللاعبين، سببت الكثير من الفشل، هبوط الأهلي نقطة سوداء في حياتي الرياضية، مستحيل أن أنساه".

السومة استطرد: "حتى هذه اللحظة لم أستوعب بعد هبوط الأهلي، عندما أفكر به، لا أصدقه، ما حدث غريبًا، كل الجماهير التي تتابع الدوري السعودي في الوطن العربي وخارجه لا تصدق هبوط الأهلي".

واختتم: "الأهلي كبير وسيظل كبيرًا وسيعود بقوة، الإدارة التي استملت النادي ممتازة، عملت من قبل مع رئيسها وليد معاذ لمدة عامين أو ثلاث، هو شخص يحب النادي ويعرف عمله، بجانب وجود تيسير الجاسم معه الذي لعب للأهلي 17 عامًا، ومدير الفريق كامل الموسى، كلهم أبناء النادي، الله يعينهم ويقويهم، المهمة صعبة، مشاعري معهم، وأتابع كل أخبار الأهلي أول بأول، وأنا واثق من عودة الفريق للدوري الممتاز".

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