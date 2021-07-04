بين أزمة الرواتب وتجديد عقد ميسي.. لابورتا في مأزق

أزمات حقيقية تواجه لابورتا قبل 8 أيام على بداية الفترة التحضيرية لبرشلونة

يعيش رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا في هذه الأيام حالة من القلق الشديد، حيث مرّ 4 أيام على نهاية تعاقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة ولا شيء جديد.

وكان تجديد عقد ميسي ووعود البقاء مع برشلونة، هى الشعار الرئيسي لحملة لابورتا الانتخابية للعودة لرئاسة النادي لكن لابورتا حالياً بات في مأزق حقيقي.

ما هي العقبات التي تواجه لابورتا؟

أصبحت عبارة "نحن نتقدم" التي رددها خوان لابورتا، كثيراً خلال الفترة الماضية بشأن تجديد عقد ميسي محل شك كبير من جماهير النادي، خاصة أن ارتباط اللاعب انتهى مع برشلونة منذ عدة أيام، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تجديد عقد اللاعب

حسب صحيفة آس الإسبانية أن لابورتا يواجه عقبتين رئيسيتين في تجديد عقد ميسي، الأولى ممثلة في الحد الأقصى للرواتب الذي تفرضه رابطة الليجا، أما العقبة الثانية فممثلة في اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة.

ما هي تفاصيل العقبة الأولى؟

تسعى إدارة برشلونة الاتفاق مع ميسي لدفع راتبه عبر مدة طويلة حتى بعد رحيله عن النادي، سيتعين على إدارة برشلونة مناشدة ميسي لتلقي ضربة مالية إذا قام بإعادة التوقيع.

ما هي تفاصيل العقبة الثانية؟

يحاول المدير الرياضي لنادي برشلونة ماتيو أليماني، التفاوض مع بعض أصحاب الرواتب المرتفعة في النادي مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه من أجل تخفيض رواتبهم،وأن المتعاون الوحيد حتى الآن هو جيرارد بيكيه.

فيما تم طرح ألبا للبيع في الميركاتو الصيفي الجاري، لكن اللاعب لا يريد الرحيل، أما مع بوسكيتس فقد وافق على تجديد عقده مع دفع ما يحصل عليه على عدة سنوات.

كما يستعد الفريق الكاتالوني لتخفيض الأجور وأشارت بعض التقارير أنه قد يصل إلى فسخ التعاقد مع اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة ويساهمون بشكل ضئيل مع الفريق مثل الفرنسي صامويل أومتيتي والبرازيلي فيليبي كوتينيو بجانب الفرنسي متكرر الإصابات عثمان ديمبيلي.

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