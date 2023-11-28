بينما تعلن صديقته انفصالهما .. نيمار يفاجئ الهلال بحالته

ماذا فعل نيمار أثناء إعلان صديقته برونا بيانكاردي الانفصال عنه؟

بالطبع هي فترة ليس بالجيدة بشكل عام على البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، لكنه فاجأ الزعيم رغم وضعه الحالي.

بخلاف توابع الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة التي يعاني منها البرازيلي حاليًا، أعلنت أمس الثلاثاء، صديقته برونا بيانكاردي ووالدة طفلته "مافي"، انفصالها عنه بشكل رسمي، بعد الأنباء التي تحدثت عن خيانته لها في أكثر من مناسبة.

وبينما تعلن برونا هذه الأنباء، ظهر نيمار في حالة "غير المبالي"، إذ نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة أثناء متابعته لمباراة الهلال بالأمس أمام نافباخور الأوزبكي، داعمًا للفريق من منزله.

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كذلك نشر البرازيلي بالطريقة نفسها، صورته في غرفة تلقيه العلاج الطبيعي، معلقًا: "عملية الاستشفاء جارية طوال الوقت".

يشار إلى أن الهلال صعد ليلة أمس لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد الفوز أمام نافباخور بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وعلى جانب آخر، انتهى موسم نيمار مع الزعيم بشكل رسمي في ظل إصابته الحالية، على أمل أن يلحق بمنتخب بلاده في كوبا أمريكا 2024، التي تنطلق في يونيو المقبل.