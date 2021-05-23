بيل يثير الغموض حول مستقبله: أعرف بالتحديد ما الذي علي فعله!

جاريث بيل نجم ريال مدريد المعار لصفوف توتنهام الإنجليزي يؤكد معرفته التامة بما الذي عليه فعله

أثار النجم الويلزي جاريث بيل الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد وتوتنهام عقب أن لعب مباراته الأخيرة في الموسم رفقة النادي اللندني المعار له من نظيره الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع شبكة "سكاي سبورت"، وأكد خلالها بيل أن مستقبله سيتم الإعلان عنه بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف الجاري.

وكان بيل قد شارك في فوز توتنهام الكبير بأربعة أهداف مقابل هدفين على ليستر سيتي، وأمن صعود الفريق لملحق الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ما الذي قاله جاريث بيل حول مستقبله؟

وقال بيل: "مستقبلي؟ يجب أن تنتظروا لما بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية، أنا أعلم بالتحديد ما الذي أقوم به".

وأضاف: "لو قلت لكم ما الذي سيحدث سيتسبب ذلك في الكثير من الفوضى، لكنني في الوقت الحالي أريد التركيز على ويلز فقط".

تصريحات بيل الجدلية حول ريال مدريد

النجم الويلزي كان له تصريحات في الساعات الأخيرة أغضبت جماهير ريال مدريد بشكل إضافي منه بعد تعليقه على ضحكة إيدين هازارد عقب خسارة الملكي من تشيلسي.

وقال بيل: "لقطة هازارد؟ لقد شاهدتها، ,ورد الفعل وقتها جعلني أشعر أنه قد قتل شخصًا لتوه، في نهاية الأمر إنها مجرد مباراة كرة قدم ليس إلا".

ما هي التزامات بيل التعاقدية؟

النجم الويلزي يملك عقدًا مع توتنهام حتى الـ 30 من شهر يونيو القادم، لكنه خاض لتوه المباراة الأخيرة مع الفريق في الموسم بالفعل، وقد تكون الأخيرة.

أما عن عقده في ريال مدريد فلا ينتهي قبل نهاية الموسم المقبل، أي أنه من الممكن أن يمضي الموسم القادم في صفوف الملكي ويرحل بعد ذلك بشكل مجاني.

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