وكيل بيل يشن هجوماً حاداً ضد زيدان

زيدان أعلن رحيل الويلزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شن وكيل جاريث بيل، نجم ريال مدريد، هجوم حاد على مدرب الفريق زين الدين زيدان في أعقاب تصريحات الأخير عن بيع اللاعب الويلزي.

وصرح زيدان أن بيل سيرحل عن صفوف ريال مدريد في الساعات المقبلة، وذلك في أعقاب غيابه عن الفريق في ودية بايرن ميونخ.

وقال وكيل بيل مع "إي إس بي إن": "ما قاله زيدان يعد عار، أن يتكلم بذلك الأسلوب عن شخص قدم الكثير لريال مدريد".

وأكمل: "إذا رحل بيل سيكون لأن ذلك هو الأفضل لبيل، وليس لأن زيدان يريد فعل الأمر".

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زيدان يعلن رغبته في رحيل بيل عن ريال مدريد🗣️



الأزمة باتت على صفيح ساخن بسبب رد وكيل اللاعب🧐 pic.twitter.com/2mKM97xkr5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وخرج بيل من حسابات زيدان منذ عودة الأخير لتدريب ريال مدريد في منتصف الموسم الماضي.

وأشارت تقارير لاحتمالية انضمام بيل لصفوف بايرن ميونخ، أو العودة مجدداً للبريميرليج.