القمر السبب وراء ارتداء هازارد القميص رقم 50

ظهور أول لهازارد مع ريال مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية عن الأسباب وراء ارتداء النجم البلجيكي إيدن هازارد القميص رقم 50 في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الودية.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 3-1 أمام بايرن ميونخ فجر الأحد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين بالولايات المتحدة ضمن كأس الأبطال.

وذكر "بليتشر ريبورت" أن السبب وراء ارتداء هازارد القميص 50 هو ذكرى مرور خمسين عاماً على هبوط المكوك أبولو على القمر.

وأُقيمت المباراة في مدينة هيوستن التي يتواجد بها مقر هيئة "ناسا" للبحوث وعلوم الفضاء، والتي انطلق منها المكوك نحو القمر قبل 50 عاماً.

زيدان يؤكد رحيل بيل عن ريال مدريد

ولعب هازارد الشوط الأول من المباراة، ثم تم استبداله وكل عناص الفريق التي بدأت بين الشوطين من قبل المدرب زين الدين زيدان.

وظهر هازارد في تدريبات ريال مدريد مرتدياً القميص رقم 17، بانتظار الإعلان الرسمي لأرقام لاعبي الفريق الملكي.