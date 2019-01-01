زيدان يؤكد رحيل بيل عن ريال مدريد

ما هي وجهة الويلزي المقبلة؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن نجم الفريق جاريث بيل سيغادر في الأيام المقبلة صفوف الفريق الملكي.

وغاب بيل عن تشكيلة ريال مدريد التي خسرت ودياً أمام بايرن ميونخ فجر الأحد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زيدان في تصريحاته بعد المباراة: "بيل لم يلعب لأنه قريب من الرحيل، نتمنى أن يغادر قريباً".

وأكمل: "هذا الحل الأمثل للجميع، نعمل على نقله لفريق جديد، لا أملك شيئاً شخصياً ضده، ولكن يأتي وقت يجب أن تفعل أشياء وتغير".

وختم: "القرار قراري واللاعب أيضاً، الوضع سيتغير في الساعات المقبلة، وسينتهي لمصلحة الجميع".

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وارتبط بيل في الفترة الماضية بالعودة للبريميرليج من بوابة ناديه القديم توتنهام، أو مانشستر يونايتد، وكذلك باللعب مع بايرن ميونخ.