بايرن ميونخ يحقق انتصاراً ودياً كبيراً على ريال مدريد

حقق بايرن ميونخ انتصاراً كبيراً على نظيره ريال مدريد قوامه ثلاثة أهداف مقابل واحد ضمن اللقاء الودي الذي جمع الطرفين ضمن كأس الأبطال الدولية.

ولُعب اللقاء فجر الأحد بمدينة هيوستون الأمريكية في ظل إقامة الفريقين لمعسكراتهما التدريبية في الأراضي الأمريكية في الأيام الأخيرة.

وافتتح كورنتين توليسو التسجيل لبايرن بعد مرور ربع ساعة، وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 67، واختتم سيرجي جنابري أهداف البافاري بعدها بثلاث دقائق.

ليفاندوفيسكي: يمكنني مواصلة التألق لأربع سنوات قادمة

وسجل البرازيلي الشاب رودريجو هدف ريال مدريد الوحيد بالدقيقة 85 بعدما كان حارس بايرن ميونخ ستيفن أولريخ تعرض للطرد باللعبة التي أدت للمخالفة التي سُجل منها الهدف.

A sensational free kick by @RodrygoGoes of @realmadrid against @FCBayernUS is our match highlight brought to you by @budlight #ICC2019 #FCBayern #RealMadrid pic.twitter.com/JlZhPgV1Yb