بيل: أنا أفضل من كورتوا!

جاريث بيل يواصل إثارة الجدل.

لا يتوقف الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني عن إثارة الجدل، وهذه المرة ظهر اللاعب في بطولة إسبانيا المفتوحة للجولف، التي تقام في العاصمة الإسبانية.

بيل أدلى بتصريحات إلى وسائل الإعلام خلال متابعته لبطولة "رياضته المفضلة"، والتي يمارسها بانتظام بعيدًا عن كرة القدم.

ولم يرغب بيل في تفويت التوجه إلى بطولة إسبانيا المفتوحة للجولف، وخلال حديث مع وسائل الإعلام تحدث عن شغفه بلعب الجولف، واللاعب الذي ينافسه في ريال مدريد.

ماذا قال بيل؟

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية، قال جاريث بيل: "لقد لعبنا الجولف مرتين فقط في غرفة ملابس ريال مدريد، لذلك بلا شك أنا رقم واحد فيما يتعلق باللعبة في الفريق".

وأضاف: "تيبو كورتوا هو أيضًا يلعب الجولف، لكنه ليس أفضل مني، كلما سنحت لي الفرصة، ووجدت بطولة جولف قريبة، أذهب لمشاهدتها".

وتابع: "الجو العام، والطقس الجيد، وفوق كل ذلك هؤلاء اللاعبين يقدمون أداءً جيدًا للغاية".

ماذا قال بيل عن الجولف؟

بيل أظهر ولعه الشديد برياضة الجولف، مؤكدًأ أن الضغط فيها أضعاف ما يقع على اللاعبين في كرة القدم.

وقال الويلزي: "إنه أمر لا يصدق كيف يقدم اللاعبون هذا الأداء الجيد رغم الضغط الذي يواجهونه".

وأضاف: "كرة القدم مختلفة، صحيح أن هناك ضغط أيضًا، لكن لديك حكم يتعامل مع الفريق الذي أمامك".

واختتم بيل تصريحاته قائلًا: "النقطة الأهم هي أن الجولف لعبة ذهنية بشكل أكبر، أشعر فيها بضغط أكبر من وجود 80 ألف متفرج".

ماذا قدم بيل مع ريال مدريد في موسم 2021-2022؟

بدأ جاريث بيل الموسم مع ريال مدريد بشكل جيد، وظهر بصورة واضحة تواجده في خطط كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرنجي".

ولعب بيل أول ثلاث مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وتمكن من تسجيل هدف واحد.

لكن تعرض الدولي الويلزي لإصابة في أربطة الركبة يوم 11 سبتمبر الماضي خلال التدريبات.

ومن المنتظر أن يعود بيل إلى ريال مدريد في النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا