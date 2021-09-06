استئصال ورم .. رسالة بيليه للجماهير من داخل المستشفى

بيليه لايزال حيًا يرزق

يعلم الجميع وفقًا لإعلان الأسطورة البرازيلية بيليه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه ذهب لإجراء فحوصات طبية قبل أيام، كان قد حال وباء كورونا دون إجرائها طوال الفترة الماضية، لكن كانت المفاجأة أنه تم احتجازه بشكل عاجل بمستشفى "ألبرت أينشتاين" في مدينة ساو باولو، قبل أسبوع من الآن.

الفحوصات الدورية التي يجريها بيليه كشفت عن وجود ورم في القاولون "الأمعاء الغليظة"، لا بد من استئصاله على الفور قبل تفاقم الأزمة الطبية، مما استدعى تدخل جراحي عاجل.

اللاعب الملقب بـ"الجوهرة السوداء"، بعد انتشار شائعات كثيرة على مدار الساعات الماضية حول تدهور حالته الصحية، خرج لنفي دخوله في غيبوبة، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ونجاح العملية التي أجراها يوم السبت الماضي.

وكتب الأسطورة، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "أشكركم أصدقائي على الرسائل الرائعة، لقد خضعت لعملية جراحية يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في الجزء الأيمن من القولون. وتم اكتشاف الورم خلال فحوص خضعت لها الأسبوع الماضي".

وأضاف: " لحسن حظي، اعتدت أن احتفل بالانتصارات دائمًا بجانبكم لذا سأخوض هذه المباراة بابتسامه وتفاؤل محاطًا بحب العائلة والأصدقاء".

بيليه البالغ من العمر 80 عامًا لديه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً حيث قد تسبب كسر ضلع أثناء احدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

تدهورت الحالة الصحية البرازيلي في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.

وكان من المقرر في عام 2016 أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية.

يُذكر أن اسم بيليه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص السيلساو، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل فيفا.

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