خاص | بعد أزمة البرازيل .. عقوبة السجن تهدد رباعي الأرجنتين

عقوبات شديدة تهدد رباعي الأرجنتين على خلفية أزمة مباراتهم مع البرازيل

شهدت كرة القدم مساء الأحد فصلًا جديدًا من الغرائب عندما اقتحم مسئولو الصحة البرازيلية أرضية ملعب كورينثيانز أرينا بحثًا عن 4 لاعبين أرجنتينيين لتوقيفهم والتحفظ عليهم.

المباراة توقفت بعد خمس دقائق فقط على انطلاقها، وانسحب أفراد المنتخب الأرجنتيني من أرض الملعب وفي نهاية المطاف تم إلغاء اللقاء، ليترك هذا الهرج الذي حدث ألف سؤالًا في عقول المشجعين.

هل ستتم معاقبة الـ 4 اللاعبين؟

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" أن الشرطة الفيدرالية البرازيلية فتحت تحقيقًا من أجل معاقبة الرباعي الأرجنتيني، جيوفاني لو سيلسو، وإيميليانو مارتينيز، وإيميليانو بوينديا، وكريستيان روميرو.

وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن بالإضافة إلى غرامات وجاء ذلك بعد أن اتهمتهم الصحة البرازيلية في بيان لها بالتزوير بعد التوقيع على إقرار يؤكد عدم تواجدهم في هذه البلاد خلال آخر 14 يومًا.

كيف أشار رئيس هيئة الصحة البرازيلية إلى العقوبات؟

قال أنطونيو بارا توريس لقناة "TV Globo": " كان من المفترض لهؤلاء اللاعبين اتباع التعليمات، أو على الأقل تطبيق اجراءات العزل في الفندق لكن قد حدث العكس تمامًا فقد ذهبوا للملعب وشاركوا في المباراة".

وألمح أنطونيو إلى إمكانية معاقبة الأرجنتينيين الأربعة لعدم امتثالهم للبروتوكول الصحي وقال: "ما أعرفه عن الجانب الصحي هو أن هؤلاء اللاعبين الأربعة بحاجة إلى الترحيل من البرازيل، ومن الواضح أنه سيتم تغريمهم".

ماذا حدث في مباراة البرازيل والأرجنتين؟

شهدت كرة القدم، مساء الأحد فصلًا غريبًا عندما اقتحم مسؤولو الصحة البرازيلية ملعب المباراة في الدقيقة السادسة لإخراج رباعي الأرجنتين جيوفاني لو سيلسو، وإيميليانو مارتينيز، وإيميليانو بوينديا، وكريستيان روميرو.

الصحة البرازيلية رفضت خوض الرباعي القادمين من الدوري الإنجليزي في المباراة بسبب مخالفة قواعد جائحة كورونا، حيث أن هناك برتوكول يمنع أي لاعب قادم أو مر بدول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيرلندا الشمالية والهند خلال آخر 14 يومًا من المشاركة في أي نشاط ويجبره على البقاء في حجر صحي.

وأوضح بيان أصدرته الصحة البرازيلية أن الرباعي الأرجنتيني انتهك قواعد السفر الخاصة بفيروس كورونا.

كما اتهمم بالتزوير بعد التوقيع على إقرار يؤكد عدم تواجدهم في هذه البلاد خلال آخر 14 يومًا وهو أأمر غير الصحيح.

في النهاية، انسحب أفراد المنتخب الأرجنتيني من أرض الملعب وتم تعليق المباراة بواسطة الحكم وفقًا لما نشره اتحاد أمريكا الجنوبية.

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