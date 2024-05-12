بيلينجهام يختار زميله كأفضل لاعب في العالم.. وفينيسيوس يعترض!

ماذا قال ثنائي ريال مدريد؟

يستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتأهل الميرنجي إلى النهائي بعدما تجاوز عقبة بايرن ميونخ بنتيجة (4-3) بمجموع المباراتين، بينما انتصر دورتموند على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها (1-0).

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفينيسيوس وبيلينجهام من احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني.

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وقال فينيسيوس في كلمته: "أنا هنا مع بيليجول، سعيد جدًا لأنني قادر على مشاركة هذا (الاحتفال) مع جميع اللاعبين ومع الجماهير، هذا سيمنحنا الكثير من الطاقة للفوز بدوري أبطال أوروبا".

ورد بيلينجهام على الفور: "أنا سعيد جدًا باحتفالي الأول (لقب الدوري الأول). أنا مع أفضل لاعب في العالم (فينيسيوس)".

لم يقبل فينيسيوس كلمات بيلينجهام، وقال له: "لا إنه الأفضل (بيلينجهام)، ليرد النجم الإنجليزي (لا، لا)".