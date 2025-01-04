بيلينجهام: أريد أن أكون قائدًا لريال مدريد.. وشعرت أنني خذلت زملائي

ماذا قال؟

قدم جود بيلينجهام نجم ريال مدريد أداء مثاليًا في الفوز على فالنسيا (2-1)، مساء أمس الجمعة، في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني.

وبعدما أضاع ركلة جزاء، سجل بيلينجهام هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، رغم مشاركة فريقه بـ10 لاعبين فقط، إثر طرد فينيسيوس جونيور.

وقال النجم الإنجليزي في حديثه لتلفزيون ريال مدريد: "عندما تحمل هذا الشعار، لا يمكنك الاستسلام أبدًا. مع ركلة الجزاء الضائعة، كان بإمكان زملائي أن يلوموني، لكنهم شجعوني وواسوني".

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وأضاف: "أظهرنا شخصية ريال مدريد بـ10 لاعبين. دافعنا عن أنفسنا وحصلنا على 3 نقاط مهمة للغاية في الدوري".

وزاد: "بصرف النظر عن الهدف والتمريرة الحاسمة، لعبت بشكل جيد، حظيت بفترة راحة جيدة مع عائلتي وعدت بالكثير من الرغبة والتصميم، لهذا السبب لم تؤثر علي ركلة الجزاء لأنني كنت أعرف أنني ألعب بشكل جيد".

وواصل: "من الجيد تسجيل هدف الفوز، لكن الأهم هو أن نقدم أداءً كهذا، أريد أن أكون قائداً في الفريق وأظهرت ذلك الليلة".

وختم: "كانت مباراة مجنونة، شعرت وكأنني خذلت الفريق وكنت غاضبا من نفسي (بعد ركلة الجزاء)، كان علي التركيز لأن هذه الأمور تحدث، كان زملائي مذهلين".