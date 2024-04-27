بيلينجهام الفائز الأكبر.. نجم بايرن ميونخ على رادار ريال مدريد!

صفقة كبرى في الطريق؟

يحظى أحد نجوم بايرن ميونخ، بإعجاب كبير من الإدارة الرياضية في ريال مدريد، والتي تفكر في ضمه لصفوف النادي الملكي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب أليانز أرينا، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة ريليفو الإسبانية، أن "جمال موسيالا يحظى بإعجاب كبير من قبل الإدارة الرياضية في ريال مدريد، وهناك اهتمام كبير باللاعب منذ سنوات، ولا يمكن استبعاد فكرة انضمامه إلى الميرنجي".

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وأوضحت أن "عقد صاحب الـ21 عامًا مع بايرن ميونخ سينتهي في صيف 2026، وحال قرر عدم التجديد، فإن الباب سيكون مفتوحًا أمام ريال مدريد لخطفه (سواء في صيف 2025 أو بعد ذلك).

وبالطبع سيكون جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، أكثر الرابحين من انضمام موسيالا إلى الميرنجي، نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تربطهما.

ويسابق موسيالا الزمن للحاق بموقعة ريال مدريد، حيث يعاني من "تهيج في الأوتار"، أبعده عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت في الدوري الألماني.