بيلسا: دفعت غرامة التجسس على ليدز من جيبي الخاص

مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد يؤكد أنه دفع غرامة التجسس على نادي ديربي كاونتي من جيبه الخاص.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد أنه دفع غرامة تبلغ 200 ألف جنيه استرليني نظير واقعة التجسس الشهيرة الخاصة به من جيبه الخاص.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيلسا وأكد خلالها أنه يرى مثل ذلك الأمر طبيعيًا في ظل مسؤوليته عن الواقعة.

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وقال بيلسا: "العقوبة التي تعرضت لها من اتحاد الكرة كانت 200 ألف جنيه استرليني يدفعهم النادي، ولم تكن موجهة ضدي في الأساس".

وأضاف: "أنا كنت مسؤولًا عن الحادثة ولهذا كان يجب أن أدفع الغرامة من جيبي الخاص، أرى ذلك طبيعيًا للغاية".

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وأكمل حول مستقبله: "لم أقل قط أنني سأرحل لو لم نصعد في الموسم المقبل، ولم أقل أنني سأستمر لو حدث عكس ذلك، بالنسبة لي أنا أهتم لهذا الفريق سواء يلعب في البريميرليج أو في الدرجة الثالثة".

جدير بالذكر أن بيلسا كان قد تعرض لتلك الغرامة بعدما ثبت عليه تهمة التجسس على المنافسين عقب اكتشاف فريق ديربي كاونتي عن وجود جاسوس داخل جدران فريقه أرسله بيلسا قبل المباراة أمام ليدز.