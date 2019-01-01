بيلسا: بوتشيتينو سوف يعود بتدريب فريق كبير

بيلسا يُثني على بوتشيتينو..

كال مارسيلو بيلسا، المدير الفني لليدز يونايتد، المديح لمواطنه ماوريسيو بوتشيتينو، مؤكدًا أن إقالته من توتنهام لن تؤثر على مسيرته بل وأنه سيدرب فريقًا من أفضل الفرق في العالم في المرحلة المقبلة.

بوتشيتينو يُعد واحدًا من أكثر المدربين في أوروبا تأثرًا ببيلسا، وقد سبق له وأن لعب تحت ولايته في فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، ويوجد بين الاثنين حالة من الاحترام المتبادل.

بيلسا خلال مؤتمر صحفي تحدث عن إقالة بوتشيتينو بقوله "العمل الذي قام به بوتشيتينو في توتنهام كان رائعًا. في العام الماضي، وضع الفريق في مستوى عالٍ، هذا إنجاز كبير لأي مدرب.".

وأضاف "بالنسبة لي، فإن وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هو الأهم، لقد صمم فريقه بعناية فائقة. لقد ارتبط أداء فريقه باللعب الجماعي وليس باللاعبين الكبار الذي جلبهم مثلًا، إنهم لم يتعاقدوا مع أي لاعب كبير من الأساس.".

"هذا يجعل عمل بوتشيتينو أكثر أهمية ووضح ويمنحه رصيدًا يستحقه. ربما لم يستطع أن يستمتع بالانجاز الذي حققه في توتنهام، ولكنه لاحقًا سوف يشعر بالوضع الحقيقي عندما يجد كبار أوروبا يريدون التعاقد معه."

بايرن ميونخ يُعد أبرز الأندية المهتمة بخدمات بوتشيتينو بعد رحيله عن توتنهام، وذلك وفق ما أشارت له تقارير من الصحافة الألمانية، إلى جانب وجود توقعات عن عمله في مانشستر يونايتد حال إقالة أولي جونار سولشاير التي يبدو وأنها ستحدث في وقت قريب.

المدرب الأرجنتيني الكبير اختتم حديثه بقوله "بوتشيتينو سيقود واحدًا من أفضل الأندية في العالم. أنا أحبه كثيرًا، إنه لأمر مزعج حقًا أن يفقد وظيفته. ولكنني أقول أنه بعد 15 يومًا سوف يكون في القمة مجددًا.".

"يمكنك أن تدرك ما قد حققه بالفعل عندما تكون بعيدًا. لا أقول هذا بسبب العلاقة التي بيني وبينه، ولكن هذه الأمور حقائق سيدركها الجميع عندما يتولى فريقه الجديد. الآن يُغادر ويترك فريقًا جذابًا لمورينيو، إنه إنجاز كبير."

يذكر أن جوزيه مورينيو قد تولى زمام الأمور خلفًا لبوتشيتينو، وفي أول تصريحاته قدّم الشكر لمدرب إسبانيول الأسبق على جهوده في بناء السبيرز وأكد على أن الباب مفتوح على مصرعيه له للعودة وقت ما يشاء.