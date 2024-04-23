غلق باب الأموال السعودية.. قرار قضائي جديد ضد بيكيه!

"تقاضى ما يزيد على 10 ملايين يورو"

صدر أمر قضائي بتجميد حساب شركة "كوزموس"، التي يملكها جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق، والتي تتلقى عبره مدفوعات كأس السوبر الإسباني.

وجاء قرار قاضي التحقيق في "قضية برودي" بناء على طلب النيابة العامة لمكافحة الفساد، لضمان حفظ 3 ملايين يورو، تحصل عليها الشركة من كل نسخة للسوبر في السعودية.

ويتهم بيكيه بالفساد المالي وإساءة إدارة الحسابات المالية، على خلفية رعاية شركة "كوزموس" لبعض نشاطات الكرة في إسبانيا، وأبرزها السوبر الإسباني، إذ تحصلت الشركة حتى الآن على ما يزيد على 10 ملايين يورو نظير تنظيم البطولة في السعودية.

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وحسب "كادينا سير"، فإن القرار الذي صدر أمس الإثنين، يستهدف منع الشركة من التصرف في العمولة البالغة 3 ملايين يورو، التي تحصل عليها من كل نسخة من السوبر كأس في السعودية".

وكانت حسابات بيكيه البنكية قد خضعت لمراقبة من وحدة المعلومات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني، للكشف عما إذا كانت هناك تحويلات قد تمت من أي من هذه الحسابات إلى حسابات خاصة برئيس الاتحاد الإسباني الأسبق، لويس روبياليس، المتهم معه في القضية.