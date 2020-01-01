بيكيه ساخرًا من مدافع الخصم: احضر ميكرفونًا واستمر في الصياح

مدافع ليجانيس يتحدث عن عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لميسي فلا يسلم من سخرية بيكيه

واصل جيرارد بيكيه تصريحاته المثيرة للجدل والتي تتسم بالسخرية أحيانًا، وهذه المرة كان الضحية هو مدافع ليجانيس خوسيه لويس جارسيا والمعروف بريتشيو.

وحقق برشلونة انتصارًا هامًا على ليجانيس بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني والثانية منذ عودة المنافسات بعد التوقف.

وجاء هدف برشلونة الثاني عبر ميسي الذي تولى تسديد ركلة جزاء حصل عليها بنفسه ليحولها بنجاح إلى هدف بعدما نفذها على يسار حارس المرمى الذي ذهب إلى الجهة اليمنى وترك الكرة في الشباك.

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ولكن ريتشيو مدافع ليجانيس قد اتهم حكم المباراة بالوقوع في الخطأ واحتساب ركلة جزاء غير صحيحة، ذلك أثناء المباراة اعتراضًا على القرار وبعد نهايتها في تصريح لوسائل الإعلام.

وحول ذلك، رأى بيكيه مبالغة من مدافع ليجانيس الذي كرر الأمر كثيرًا ومنحه أكبر من حجمه، لينهال عليه بتصريحاته الساخرة، ذلك قبل نهاية المباراة حتى.

وسمع الصحفيون مدافع برشلونة نظرًا لكون المدرجات خاوية والصوت في الملعب يكون مسموعًا لمن هم في الخارج، حيث ذهب المدافع الكتالوني إلى لاعب ليجانيس أثناء اعتراضاته وأخبره أن يرفع صوته قليلًا.

وقال بيكيه لريتشيو: "أعتقد أن الحكم لم يسمعك، كرر الأمر مرة أخرى، استمر في تكراره، ارتفع إلى مكان أعلى وتحدث منه، من الممكن أن تستخدم الميكرفون"

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يذكر أن برشلونة قد عزز صدارته بهذا الانتصار الهام الذي حققه في أولى مبارياته على ملعبه كامب نو بعد نهاية فترة التوقف وعودة الدوري الإسباني من جديد.