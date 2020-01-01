رسمياً.. يويفا يعلن موعد إقامة دوري الأبطال والدوري الأوروبي

جدل حول مباريات دور الـ16

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، عن موعد ومكان إقامة المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي، قبل أن تعود الحياة من جديد هذا الشهر بالنسبة للدوريات المحلية.

والآن جاء الدور على المسابقات الأوروبية، حيث أكد يويفا بعد المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده اليوم، عن عودة دوري الأبطال من جديد.

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واستقر الاتحاد على إقامة ربع نهائي البطولة ونصف النهائي والمباراة النهائية وما تبقى من دور الـ16 في مدينة لشبونة البرتغالية، من يوم 12 إلى 23 أغسطس 2020.

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، كشف بعد الاجتماع، أن المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام يوم 7 و8 أغسطس القادم.

ولم يتم الاستقرار حتى الآن حول إقامتها في لشبونة بشكل كامل، أو لعبها على ملعب كل فريق كان من المقرر حصوله على حق الاستضافة.

وبالنسبة لربع النهائي سيكون في أيام 12 و13، 14 و15 أغسطس، ونصف النهائي في 18 و19، بينما يكون النهائي يوم 23 أغسطس في الملعب الرياضي بلشبونة معقل نادي بنفيكا.

ومن المقرر أن تبدأ جميع المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا.

قرعة الدوري الأوروبي

بالنسبة لقرعة ربع النهائي ونصف النهائي من البطولة، سيتم سحبها يوم 10 يوليو 2020 في مدينة نيون السويسرية، وبعدها الاستقرار على جدول المباريات.

ومن المقرر عدم إجراء تغييرات على نظام المباريات، بوجود خاصية الوقت الإضافي والاحتكام لركلات الترجيح في حالة التعادل.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من البطولة، على التوالي بمدينة كولونيا، ودويسبورج ودوسلدورف وجيلسنكيرشن في ألمانيا من 10 إلى 21 أغسطس.

وأما مواجهات دور الـ16 من البطولة، ستلعب في 5 و6 أغسطس، مع دراسة إقامتها على ملعب الفريق المضيف أو في ألمانيا.

مباراة إنتر مع خيتافي وروما ضد إشبيلية، سيتم حسمهما في مواجهة واحدة فقط بدون نظام الذهاب والإياب من أجل تحديد المتأهل لدور الثمانية.

نقل النهائيات

إسطنبول كان من المقرر استضافتها لنهائي دوري الأبطال في 2020، لذلك تم نقلها إلى 2021، ومدينة سانت بطرسبرج الروسية لعام 2022، ميونخ الألمانية 2023، وملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لعام 2024.

وبالنسبة للدوري الأوروبي، مدينة جدانسك ستحصل على استضافة نهائي 2021 بدلاً من النسخة الحالية، وإشبيلية في عام 2022 ثم بودابست في 2023.

نظام تسجيل اللاعبين

بالنسبة للبطولات الأوروبية الحالية، يحق لكل فريق إدراج 3 لاعبين جدد حتى نهاية موسم 2019/2020 ممن يحق لهم المشاركة في المسابقات القارية منذ موعد 3 فبراير من هذا العام.

وأما التبديلات خلال كل مباراة، سيتم السماح بمنح الفرق إجراء 5 تغييرات في كل مواجهة، تماشياً مع التغيير الحالي في قوانين اللعبة بشكل مؤقت.

السوبر الأوروبي

كان من المقرر إقامته في مدينة بورتو البرتغالية، ولكنه الآن سيقام في ملعب بوشكاش بمدينة بودابست المجرية يوم 24 سبتمبر 2020، وأما النسخة القادمة ستكون في بلفاست 2021، ثم هلسنكي 2022 وكازان 2023.

الموسم القادم

نظراً للتغييرات الكبيرة في جدول دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، سيتم اختصار المرحلة التمهيدية المؤهلة للمسابقتين في مباراة واحدة فاصلة، وليس بمواجهتين للذهاب والإياب.

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وستبدأ المرحلة التمهيدية الأولى المؤهلة للأبطال في 8 و11 أغسطس، ثم المرحلة الثانية 18 و19 من نفس الشهر، والثالثة 25 و26 أغسطس أيضاً.

وأما المرحلة الرابعة سُتلعب في 15 و16 سبتمبر، والأخيرة في 22 و23 و 29 و30 سبتمبر، بينما يبدأ دور المجموعات في 20 أكتوبر، وينتهي 9 ديسمبر.

والدوري الأوروبي تبدأ المراحل التمهيدية منه في 20 أغسطس وتنتهي في 1 أكتوبر، ويُلعب دور المجموعات في 22 أكتوبر وينتهي في 10 ديسمبر.

المسابقات الدولية

أكد الاتحاد الأوروبي أن مسابقة يورو 2020 تم تأجيلها إلى 2021 بنفس التفاصيل والمدن المستضيفة، وكذلك تذاكر المباريات، كما يحق للجمهور استرجاع أموال التذاكر من 18 إلى 25 يونيو.

وأما الملحق المؤهل للمسابقة، سيتم إقامته في أكتوبر ونوفمبر 2020، كما يقام دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية 2020/2021 في بداية سبتمبر وحتى نوفمبر 2020.