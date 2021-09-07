بيكيه: "حين بدأت مواعدة شاكيرا تغيرت علاقة جوارديولا معي"!

مدافع برشلونة يؤكد تغير معاملة بيب جوارديولا معه منذ بدأ مواعدة شاكيرا.

كشف جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني أنه منذ بدء مواعدة المغنية الكولومبية شاكيرا توترت علاقته بشكل ملحوظ مع بيب جوارديولا مدرب "البلوجرانا" السابق.

بيكيه ظهر في برنامج "لا سوتانا" الكوميدي الإسباني، وتحدث عن مسيرته الكروية، كما ألمح إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو ربما يكون أسوأ رئيس عاصره في برشلونة، بالإضافة إلى دفاعه عن زميله الفرنسي صامويل أومتيتي.

وقال بيكيه عن مستقبل الهولندي رونالد كومان في تدريب برشلونة: "لسنا ملزمين أبدًا بالتعاقد مع مدرب، لابورتا احتاج بعض الوقت للتفكير، وانتهى به الأمر باختيار كومان، الآن هو المدرب المثالي".

وتطرق بيكيه للحديث عن قيام قادة الفريق بخفض رواتبهم بقوله: "لقد تخليت عن جزء من راتبي، كان عقدي ينتهي هذا العام، لكن إذا لعبت عددًا معينًا من المباريات سيتم تجديده بنفس الشروط، والآن ذلك تغير".

ودافع بيكيه عن أومتيتي الذي عانى لفترة طويلة من الإصابات قائلًا: "إنه يفي بجميع التزاماته في العقد، يجب أن نكون متعاطفين، الموقف لا تشوبه شائبة، لم يفوت أي جلسة تدريب، شيء آخر هو أن العقد تم التوقيع عليه من رئيس تم التصويت عليه من أعضاء النادي".

وأضاف: "معظم الناس عملوا في شركة واحدة لمدة 30 عامًا دون أن يفعلوا أي شيء، إذا كنت في نادٍ آخر، مانشستر يونايتد على سبيل المثال، كنت سأقوم بنفس ما يقوم به أومتيتي، المواقف مختلفة، لكن أطالب الناس فقط ببعض التعاطف".

وقال بيكيه عن رحيل ميسي: "اتصل بنا جوان لابورتا لإبلاغنا بالأمر، رغم أننا خفضنا رواتبنا، النادي كان ينتظر ما حدث مع ليونيل قبل الإعلان عنه، لأن الاتفاق كان قد تم".

وخلال حديثه كشف بيكيه عن علاقته مع جوارديولا وكيف تضررت في آخر مواسم الأخير كمدرب لبرشلونة، وقال مدافع النادي الكتالوني: "وصلنا إلى نقطة توتر صعبة معه، ومع غرفة الملابس بشكل عام".

وأضاف: "التنافس مع جوزيه مورينيو كان مرهقًا للغاية، بيب كان يريد السيطرة المطلقة على كل ما حدث".

وتابع: "حين بدأت مواعدة شاكيرا تغيرت العلاقة معه، الآن العلاقة مثالية، كان لدي الكثير من الضغط، شعرت أنه في التدريبات يجب أن أقوم بكل شيء بصورة مثالية، إذا كانت هناك لحظة فكرة فيها في مغادرة برشلونة، فقد كان ذلك الموسم".

واختتم بيكيه حديثه بالتطرق إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق بقوله: "لا أستطيع أن أقوم ما إذا كان هو الأسوأ، لقد عشت الأمر، يجب أن تكون هناك لتدرك ذلك، الجميع أخطأ، صحيح أن النادي لم يذهب حيث يريد جميع الكتالونيين، لكن الآن أنا متفائل ومتحمس، والسنوات القادمة ستكون جيدة لنادي برشلونة".

اقرأ أيضًا