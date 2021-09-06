رسميًا | أول تعليق من فيفا على أزمة مباراة الأرجنتين والبرازيل

الرد الأول من فيفا على تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا رسميًا أبدى قيه أسفه على خلفية الأحداث التي تسببت في تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين.

المباراة التي كان من المفترض أن تقام مساء الأحد في البرازيل توقفت بعد خمس دقائق فقط على انطلاقها، وسادت حالة من الهرج داخل الملعب، ليتم في نهاية المطاف إلغاء اللقاء.

ماذا قال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه؟

جاء بيان فيفا خلال حسابه الرسمي عبر "تويتر" كالآتي: "يأسف فيفا للأحداث السابقة التي أدت إلى إيقاف المباراة بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية والتي منعت الملايين من الجماهير حول العالم من الاستمتاع بمباراة بين اثنين من أهم المنتخبات".

وأضاف: "تقرير حكم المباراة أُرسِل إلى فيفا بالفعل، وسيتم دراسة المعلومات بواسطة الهيئات التأديبية المختصة، وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب".

ماذا حدث في مباراة البرازيل والأرجنتين؟

شهدت كرة القدم، مساء الأحد فصلًا غريبًا عندما اقتحم مسؤولو الصحة البرازيلية ملعب المباراة في الدقيقة السادسة لإخراج رباعي الأرجنتين جيوفاني لو سيلسو، وإيميليانو مارتينيز، وإيميليانو بوينديا، وكريستيان روميرو.

الصحة البرازيلية رفضت خوض الرباعي القادمين من الدوري الإنجليزي في المباراة بسبب مخالفة قواعد جائحة كورونا، حيث أن هناك برتوكول يمنع أي لاعب قادم أو مر بدول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيرلندا الشمالية والهند خلال آخر 14 يومًا من المشاركة في أي نشاط ويجبره على البقاء في حجر صحي.

وأوضح بيان أصدرته الصحة البرازيلية أن الرباعي الأرجنتيني انتهك قواعد السفر الخاصة بفيروس كورونا.

كما اتهمم بالتزوير بعد التوقيع على إقرار يؤكد عدم تواجدهم في هذه البلاد خلال آخر 14 يومًا وهو أأمر غير الصحيح.

في النهاية، انسحب أفراد المنتخب الأرجنتيني من أرض الملعب وتم تعليق المباراة بواسطة الحكم وفقًا لما نشره اتحاد أمريكا الجنوبية.

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