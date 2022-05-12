بيكيه: بكيت بعد رحيل ميسي، وكاسياس تجاهلني بسبب مورينيو!

كشف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، عن قيامه البكاء، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلًا إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وتحدث بيكيه في تصريحات مع لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل بشبكة "سكاي سبورتس، ليكشف عن كواليس ما حدث بعد هذه الصفقة.

وقال المدافع المخضرم:"بكيت عندما غادر ميسي برشلونة، بسبب كل ما قدمه للنادي طوال مسيرته معنا، وتمنيت استمراره معنا حتى الاعتزال".

وأضاف:"أستطيع أن أفهم لماذا لم يجدد ميسي عقده، النادي كان يعاني كثيرًا من الناحية المالية بسبب الرئيس السابق والطريقة التي أدار بها النادي، هذه الأشياء تحدث في الحياة".

وأما عن دوري السوبرليج:"لقد أصبح الأمر سياسيًا للغاية هنا في إسبانيا، يتم التحكم في الصحافة من قبل أشخاص مختلفين يدعمون الدوري الممتاز، لا يبدو الأمر كذلك في إنجلترا".

My full interview with @3gerardpique is out now ❤️

He's got much happier memories than me of the 7-0 🤦🏻

Give it a watch if you like 👍https://t.co/QmSojY3stD pic.twitter.com/GworOgGokV — Gary Neville (@GNev2) May 12, 2022

وأوضح:"في رأيي أن الفكرة تدمر كرة القدم، لأن الكبار فقط هم المستفيدون، ولا أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة تصرفا بالطريقة الصحيحة في هذا الأمر".

وعن تسريبات لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية:"لقد كان الجدل كابوسًا هنا في إسبانيا، كانت قضية ثقافية عندما نتحدث عن الكثير من الأموال".

وتابع:"أفهم أن بعض الأشخاص لا يريدون لعب المباراة في السعودية، ولكن الفكرة ثبت نجاحها، وعمومًا أنا لا أقرر، الاتحاد الإسباني هو صاحب القرار".

وفي نهاية حديثه تطرق بيكيه إلى طبيعة المنافسة بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو، خلال فترة تدريبهما لبرشلونة وريال مدريد، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي كان يؤكد للاعبي ريال أن نجوم برشلونة يكرهونهم، مما تسبب في قيام إيكر كاسياس بتجاهل الحديث معه خلال أحد معسكرات المنتخب الإسباني.

اقرأ أيضًا..