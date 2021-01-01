بيكيه عن ميسي: أراه سعيداً ولكن سنحترم قراره مهما كان

ميسي لم يعلن قراره النهائي بعد

ناقش جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، مع خورخي فالدانو عدة أمور رئيسية مثل السوبرليج ومستقبل قائد الفريق ليونيل ميسي وإمكانية رحيله عن النادي الكتالوني.

وحتى الآن لم يعلن ميسي قراره النهائي بخصوص عقده الذي ينتهي بعد أسابيع قليلة مع برشلونة، وإذا كان سيقوم بالتمديد أم سيختار الرحيل لتجربة جديدة.

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وقال بيكيه مع "فاموس": "لا أعرف ماذا يدور مع ميسي حالياً، ولكن أشعر في الشهور الأخيرة بأنه أكثر سعادة، هذا أمر هام".

وأضاف: "تأثيره كبير على الفريق ككل كونه القائد، الفريق في حالة طيبة للغاية بفضله، ميسي كان معنا لسنوات ونعرفه جيداً، مهما كان قراره سنسانده، يجب أن نشعر نحوه بالامتننان".

وحول فكرة السوبرليج: "تخيل دوري بدون برشلونة، أتلتيكو، وريال، ماذا سيكون قيمة فرق مثل ليستر، فالنسيا، إشبيلية، أو نابولي وإيفرتون، سيدمرون عالم الكرة بتلك المخططات".

وأردف: "الجيل الحالي الصغير لا يتابع الكرة ويستهلكها كما كان حال جيلي، هذه مشكلة يجب مواجهتها".

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وأشاد بيكيه بجوان لابورتا: "رجل شجاع، احتجنا للبدء من جديد، مدة طويلة الفريق كان دون رئيس، وصوله أعاد السعادة للفريق ولكن هناك عمل كبير بعد".

برشلونة يلعب مساء اليوم الخميس أمام خيتافي على ملعب "كامب نو" في إطار سعيه للاستمرار في سباق الليجا.