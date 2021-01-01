جريزمان: بقاء ميسي؟ الأمر ليس بيدنا

مصير ميسي يشغل الجميع في برشلونة

علق أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، على مستقبل زميله ليونيل ميسي عقب التتويج بكأس ملك إسبانيا بالفوز على أتلتيك بيلباو مساء الأحد.

وسجل الفرنسي الهدف الأول لبرشلونة وأضاف ميسي هدفين ضمن الرباعية التي حقق بها البلوجرانا اللقب الأول هذا الموسم.

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وقال جريزمان مع الإعلام الإسباني عقب اللقاء: "أعتقد أن ميسي بخير هنا، سنرى ما سيحدث ولكن الأمر ليس بيدنا، هو من سيقرر".

وأضاف: "سعداء بوجوده معنا ونشعر بالفخر لمزاملته ونتمنى بالتأكيد استمراره".

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وعقب مع "ليكيب" الفرنسي على بطولته الأولى مع برشلونة: "سعيد وفخور، أنا في إسبانيا منذ عشر سنوات وتلك أول بطولة كأس ملك لي".

وأكمل: "أشعر بالراحة، لي وللنادي ككل، كان هناك صعود وهبوط منذ وصولي وعديد التصريحات السلبية وبعضها كان ليس منصفاً".

وختم: "دائماً ما عملت أنا والفريق وتركيزنا كان كبيراً على تلك المباراة منذ علمنا بأننا سنصل للنهائي".

ورغم أنه يلعب في إسبانيا منذ عشر سنوات، ولكن نهائي السبت كان الأول لجريزمان ببطولة كأس الملك.