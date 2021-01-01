بيكيه: الحكام يساعدون ريال مدريد منذ مراحل الناشئين!

تصريحات مثيرة من بيكيه..

استغل جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، مشاركته في أحد الأفلام الوثائقية للتنديد بأخطاء الحكام التي تصب في مصلحة ريال مدريد.

وخلال الفيلم، عُرِضت لقطة لجيرارد بيكيه وهو يلعب في أحد فرق الشباب لبرشلونة، وكان حينها يلتقي مع ريال مدريد في نهائي بطولة للناشئين.

وتقدم برشلونة بهدفين نظيفين في بداية المباراة ثم تمكن ريال مدريد من التعديل والانتصار بثلاثية، وبالنسبة لبيكيه فإن "التحكيم كان سبب ذلك"

في لقطة من لقطات أهداف ريال مدريد، ظهرت الكرة وهي تنقطع من بيكيه بعد دفعة من مهاجم الملكي، ليستغل اللقطة نجم البرسا ويعلق مهاجمًا النادي العاصمي.

النجم الكتالوني قال في تلك اللقطة "إنه خطأ لنا يا رجل! الحكام منذ فرق الشباب وهم يساعدونهم بالفعل!".

التحكيم هذا الموسم كان مثارًا للغط كبير بالأخص بعد تصريحات رونالد كومان، مدرب برشلونة، التي هاجم فيها الحكام واعتبر أنهم يساندون ريال مدريد أيضًا.

لكن على أي حال بدأ ريال مدريد مؤخرًا يتعرض لظلم كبير من الحكام - على حد اقتناعهم - أدى إلى خروج الصحافة بتقارير تعتبر أن الحكام يساندون برشلونة!

معضلة التحكيم ستظل قائمة على الأرجح إلى الأبد، ورغم وجود تقنية الفيديو وتدخلاتها إلا أنها لم تتمكن من حسم الجدل في كرة القدم الإسبانية، كالعالم كله.