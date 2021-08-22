بيكهام يحدد وجهة ميسي بعد باريس سان جيرمان

مستقبل ميسي بعد مرحلة باريس يبدو مضمونًا

لم يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن مستقبله عقب نهاية عاميه في باريس بات مضمونًا.

عرض جديد لليو من نجم الكرة الإنجليزية المعتزل، ديفيد بيكهام يؤمن مستقبل قائد الأرجنتين.

ما دخل بيكهام بمستقبل ليو؟

ذكرت صحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية أن نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد المعتزل، ديفيد بيكهام، عرض على ليونيل ميسي الانضمام إلى فريقه إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع باريس.

ويملك بيكهام، نجم الكرة الإنجليزية وأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد المعتزل، حصة في نادي إنتر ميامي الناشط في الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، ولم يظهر هداف برشلونة التاريخي بعد بقميص ناديه الفرنسي ومن المحتمل أن يلعب أولى مبارياته الأسبوع المقبل ضد ريمس.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد 21 سنة مع النادي بسبب عدم قدرة النادي الإسبني على تمديد تعاقده نظرًا للأزمة المالية التي يعانون منها.

أين كانت المفاوضات؟

بحسب الصحيفة الإنجليزية فإن المفاوضات بين بيكهام وميسي كانت في مدينة ميامي الأمريكية.

الجلسة عقدت بين النجمين حين كان ليو يشتري شقة سكنية في مدينة ميامي تقدر قيمتها بسبعة ملايين دولار.

هل يمكن أن يلعب ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبر ميسي، 33 سنة، في وقت سابق عن رغبته في اللعب في دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم. رغبة ميسي ربما تتلاقى مع رغبة مُلاك نادي إنتر ميامي.

وعزز خورخي ماس، شريك بيكهام في النادي، التقارير التي تربط ميسي بفريقهم حين قال لصحيفة هيرالد ميامي: "متفاءل بشأن لعب ميسي في إنتر ميامي، لأنني أعتقد أنه سيكمل سلسلة اللاعبين العظماء في نادينا، ووجوده يتلاقى مع طموح الملاك في بناء فريق لإنتر ميامي من أفضل لاعبي العالم".

وتابع خورخي "ديفيد وأنا نعمل بجد كبير، لدينا طموح لجلب أفضل لاعبي العالم وميسي لاعب الجيل، الأفضل في التاريخ".

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