بيكفورد يهرب من الإيقاف وفان دايك يعلق على عمليته الجراحية

حارس إيفرتون لن تتم معاقبته بعد إصابة فان دايك بالرباط الصليبي والنجم الهولندي يعلق على إصابته.

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن الحارس المخضرم جوردان بيكفورد نجم فريق إيفرتون لن تتم معاقبته بعد إصابته لفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي ذكرت أن بيكفورد سيفلت من العقاب لعدم وجود أي شيء يدينه في تقرير حكم اللقاء.

وذكرت الصحيفة أن حكام تقنية الفيديو عادوا للقطة خلال المباراة، ولم يروا أنها تستحق الحصول على بطاقة حمراء، وبالتالي تم التغاضي عن ذكرها في التقرير.

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وأكد الاتحاد الإنجليزي القرار بشكل رسمي بعدها بدقائق بعد أن أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه أن بيكفورد لن تطاله أي عقوبات.

رسميًا .. ليفربول يعلن خضوع فان دايك لعملية جراحية في الركبة

وكان بيكفورد قد تدخل بشكل قوي على فان دايك، مما جعل الأخير يغادر الملعب، وأعلن ليفربول بالأمس أنه سيخضع لعملية في الركبة.

وقال فان دايك تعليقًا على الجراحة: "قابلت أحد الأخصائيين من أجل أن نبدأ التخطيط لعملية الشفاء وإعادة التأهيل من الإصابة التي تعرضت لها".

وأضاف: "كل تركيزي الآن على عملية الشفاء، وسأقوم بكل شيء ممكن حتى أعود للملاعب في أسرع وقت لمساعدة فريقي".

وأردف: "بالرغم من شعوري بالإحباط إلا أنني مؤمن أن تلك المحنة ستجعلني أقوى وسأعود أفضل مما كنت عليه من قبل".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة رجحت غياب فان دايك لنهاية الموسم مؤكدة أن العملية وفترة الشفاء منها قد تستغرق من ستة إلى تسعة أشهر.