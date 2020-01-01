رسميًا .. ليفربول يعلن خضوع فان دايك لعملية جراحية في الركبة

صدمة كبيرة..

أعلن ليفربول بصورةٍ رسمية عن خضوع فيرجيل فان دايك لعملية جراحية في الركبة على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة إيفرتون.

الدولي الهولندي خرج من ديربي الميرسيسايد بعد تدخل عنيف من جوردان بيكفورد في الدقيقة السادسة، أثار ضجة كبيرة لعدم تدخل الحكم بقرار ضد الحارس الإنجليزي.

وبحسب البيان الرسمي من ليفربول فإن فان دايك سيخضع لعملية جراحية يتبعها فترة استشفاء ثم سيتم تحديد موعد العودة بعد ذلك.

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تقارير من الصحف الإنجليزية رجحت أن فان دايك أصيب في الرباط الصليبي وسيغيب على الأرجح لمدة طويلة، ولكنه يمتلك الفرصة للحاق ببعض المباريات في نهاية الموسم.

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ضربة قاسمة تعرض لها يورجن كلوب بعد نبأ غياب فان دايك الطويل، الأمر الذي سيجعله يفكر في خيارات لإنقاذ مركز قلب الدفاع خصوصًا وأن الاعتماد كله كان على الهولندي.

الآن سيضطر كلوب إما للاعتماد على بعض الشباب كناثان فيليبس وريس ويليامز، أو سيُعيد فابينهو لقلب الدفاع، مع اقتحامه لسوق انتقالات يناير لجلب خليفة فعلي لفان دايك.

الجدير بالذكر أن فان دايك انضم إلى ليفربول في صفقة قياسية بصيف 2018 قادمًا من ساوثامبتون، ليتحول إلى أحد أهم اللاعبين في العالم ويقود الريدز للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.