بيريز يعلن موقفه من ضم مبابي.. ورسالة زيدان الأخيرة

فلورنتينو بيرز رئيس ريال مدريد يتحدث عن عدد من القضايا الشائكة التي عاشها "الميرنجي" مؤخرًا.

أجرى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني مقابلة مع محطة "أوندا سيرو" الإذاعية، للحديث عن أبرز القضايا التي عاشها النادي الملكي مؤخرًا.

وتركز حديث بيريز على رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق، بالإضافة إلى التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخلافته.

كما تطرق رئيس ريال مدريد للحديث عن دوري السوبر الأوروبي والخلاف العميق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومسألة رحيل سيرخيو راموس عن "سانتياجو بيرنابيو".

ماذا قال بيريز عن راموس؟

بداية تصريحات رئيس ريال مدريد كانت عن سيرخيو راموس، وقال: "بالتأكيد أن آسف لرحيله، أنا أحبه مثل ابن لي، في العادة لا أحضر أبدًا مؤتمرات صحفية للاعبين".

وأضاف: "أعشق راموس، ليس علينا التحدث أكثر، لقد كان في ريال مدريد منذ 16 عامًا، وهو أحد أساطير النادي، كل ما سنقوله عن هذا الموضوع قد قيل بالفعل، لن أتحدث من جانبي، منحناه عقدًا وشروطًا ولم يوافق عليها".

وأكمل: "ريال مدريد منزله، ويمكنه العودة وقتما يشاء، الآن تبدأ مرحلة جديدة والأمر انتهى، أنا أحبه كأنه ابني، وأتمنى له التوفيق، يجب ألا نتحدث عمن كان على صواب ومن أخطأ".

ماذا قال بيريز عن رسالة زيدان الوداعية؟

وتطرق بيريز للحديث عن رحيل زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، والرسالة التي نشرها عبر صحيفة "آس" الإسبانية لتبرير رحيله، وقال رئيس النادي الملكي: "أعرف زيدان، ولم أتفاجأ برحيله، لقد كان أحد الاحتمالات، وعشنا عامًا صعبًا للغاية".

وأكمل: "ناضلت في محاولة الإبقاء عليه، كنت أحاول إقناعه بعدم المغادرة، ولم أقرأ رسالته تلك، أحبه كثيرًا وأتمنى له كل الخير، لديه حلم بتدريب منتخب فرنسا، وسينجح في ذلك بالتأكيد".

وتابع: "كنت مرهقًا للغاية، عشنا موسمًا صعبًا، مع الإصابات وجائحة كورونا، لم يكن موسمًا سيئًا، لكن لم أتحدث مع زيدان مرة أخرى، لا أعرف حتى ما إذا كان في مدريد، ما زلت أحمل نفس المودة له كما هو الحال دائمًا، وأود أن يعود يومًا ما".

ماذا قال بيريز عن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي؟

أكد فلورنتينو بيريز أن قرار التعاقد مع أنشيلوتي كان قرارًا جماعيًا من إدارة النادي، حيث قال: "لم أتحدث إلى أنطونيو كونتي أو ماسيمليانو أليجري، كان قرار التوقيع مع أنشيلوتي جماعيًا".

وأردف: "اعتقدنا أنه يمكن أن يكون حلًا جيدًا، وكان سعيدًا بالعودة، كان هناك العديد من المدربين، لكننا كنا نريد أنشيلوتي وسعداء بعودته مع أنطونيو بينتوس".

ماذا قال بيريز عن أزمة "يويفا" ودوري السوبر الأوروبي؟

وكعادة الحوارات التي أجراها في الآونة الأخيرة، تحدث فلورنتينو بيريز عن أزمة إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، والصراع المحتدم الذي حدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد قرار إطلاقها.

وقال بيريز: "بدلًا من إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض، سأحب أن يقوم يويفا بمجهود أكبر للجماهير، لجعل المسابقات أكثر جاذبية وتنافسية".

وأضاف: "نحن نفقد الكثير من الجماهير، جئت للقتال من أجل كرة القدم، وما زلت أكافح من أجلها، تمر اللعبة بوقت عصيب، وستموت إذا لم نفعل شيئًا".

وأردف: "الاهتمام بكرة القدم أصبح أقل، والجماهير تصبح أسوأ، الشباب لديهم وسائل ترفيه أخرى، إذا لم ندرك ذلك سنكون في وضع سيء للغاية".

أما عن دوري السوبر الأوروبي قال رئيس ريال مدريد: "البطولة لم تفشل، نحن نعمل منذ عامين، هناك 12 فريقًا وسنجعل نظام البطولة بشكل يثير الاهتمام أكثر بكرة القدم، الجماهير تبتعد لأن المباريات لا تهمها، وإذا لم يكن هناك جمهور، فإن حقوق البث ستنخفض".

ماذا قال بيريز عن تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي؟

وبالحديث عن محاولة جلب مبابي إلى ريال مدريد قال بيريز: "أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في مدريد، أعرف ما يريده الشركاء، يريدون أفضل اللاعبين في النادي، سواء كانوا بعمر 18 عامًا أو انتظرنا أكثر ليصلوا إلينا".

وأضاف: "الكل يعلم ما هي سياستي، الإبقاء على أفضل اللاعبين معنا وإدماج الشباب معهم، يجب تجديد الفريق، ونحن في مرحلة تغيير الدماء، لا أريد التحدث عن لاعبين ليسوا في مدريد لأن ذلك ينم عن قلة احترام".

واختتم بيريز تصريحاته: "الناس يثقون بي، سيأتي اللاعبون الذين أعتقد أنهم الأفضل، مبابي هو واحد من بين الأفضل، لكنه ليس في مدريد".

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