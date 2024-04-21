فيديو | بيريز يكتفي بـ4 كلمات "ساخرة" قبل غداء الكلاسيكو مع لابورتا!

ماذا قال رئيس ريال مدريد؟

اجتمع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مع جوان لابورتا رئيس برشلونة، على الغداء "المعتاد" قبل مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأثناء وصوله للاجتماع مع لابورتا، فوجئ بيريز بتواجد الكثير المصورين والكاميرات في انتظاره، قبل دخول المطعم، لذا قال بسخرية "يبدو كأننا سنواجه برشلونة!".

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وتقام مأدبة الغداء بين مسئولي ريال مدريد وبرشلونة، وسط حالة من التوتر في العلاقة بين المسؤولين منذ الموسم الماضي، إذ سبق وصرّح لابورتا بأن العلاقات مع الريال "ليست في أفضل صورها" بسبب "قضية نيجريرا"، والضغط الذي تمارسه قناة الميرنجي على التحكيم.

ولا سبيل أمام برشلونة سوى الفوز على ريال مدريد، من أجل استمرار المنافسة على لقب الليجا، حيث يتأخر البارسا عن غريمه الملكي بفارق 8 نقاط في جدول الترتيب.