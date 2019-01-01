بيريز: راموس لا يستطيع الرحيل للصين مجانًا

الرئيس يرفض التخلي عن القائد مجانًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد فكرة رحيل القائد سيرخيو راموس مجانًا للدوري الصيني هذا الصيف.

وكانت عدة تقارير قد أكدت الإثنين أن راموس تقدم بطلب لإدارة الريال للموافقة على رحيله مجانًا للدوري الصيني، وقد أكد بيريز تلك المعلومة لكنه رفض تمامًا الموافقة على هذا الأمر.

إذ قال "جاء راموس ووكيله إلى مكتبي وأخبراني أنه يُغادر لكن دون رسوم انتقال لأن رسوم الانتقال في الصين معقدة للغاية".

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"أخبرته بأنه لا يستطيع الرحيل وأننا قد نتحدث مع النادي الصيني المهتم بالتوقيع معه. من المستحيل ترك قائد الفريق يرحل مجانًا، ستكون تلك سابقة سيئة".

يُذكر أن المدافع صاحب الـ33 عامًا حظي بفرصة الانتقال لمانشستر يونايتد عام 2015 لكنه رفض وجدد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2021.