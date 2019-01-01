كين ضمن قائمة إنجلترا لدوري أمم أوروبا، وتريبيير خارجها

مهاجم توتنهام لم يلعب منذ مواجهة مانشستر سيتي للإصابة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة اللاعبين التي ستخوض المراحل الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، وشهدت وجود هاري كين واستبعاد كيريان تريبيير.

ورغم أن مهاجم توتنهام لم يلعب منذ تعرضه للإصابة أمام مانشستر سيتي في 9 إبريل الماضي، إلا أن ساوثجيت ضمه لقائمة الـ23 لاعبًا التي ستواجه هولندا والبرتغال أو سويسرا.

وقد أكد كين في تصريحات أخيرة أنه بات جاهزًا للعب وقادرًا على خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول حتى لو لعب اليوم، ومن الواضح أن أداء اللاعب خلال المباراة التي ستقام في الأول من يونيو سيترك أثره على إمكانية لعبه مع منتخب الأسود الثلاثة من عدمه.

جاتوزو: قرار الرحيل عن ميلان مؤلم، لكنه مدروس

المدرب تحدث عن اختياراته قائلًا "لدينا لاعبين مميزين، واختيار القائمة صعب للغاية لأننا نمتلك الكثير من المواهب، وليس فقط ضمن المنتخب الأول بل أيضًا منتخب تحت 21 عامًا".

"هناك بعض القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها، ونحن بالتأكيد نواجه صعوبة في ارتباط الكثير من اللاعبين بنهائي دوري الأبطال، لكننا نشعر بالحماس حقًا تجاه المجموعة التي تم اختيارها".

وخلت القائمة من ظهير أيمن توتنهام "تريبيير" بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، خاصة عما كان عليه خلال كأس العالم 2018 الصيف الماضي، وعلل ساوثجيت قراره هذا بالمستوى الممتاز الذي قدمه الثنائي ترينت أليكساندر آرنولد وكايل ووكر في المرحلة الأخيرة من الموسم، واستحقاقهما تمثيل المنتخب خلال الفترة القادمة.