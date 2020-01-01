بيرلو يكشف موقفه من تدريب برشلونة الموسم المقبل

القصة الكاملة وراء تدريب بيرلو لبرشلونة بداية من الموسم المقبل

تحدث أندريا بيرلو عن مستقبله في عالم التدريب، حيث أنه قد صرح منذ أسابيع بأنه يعتزم بدء مسيرته التدريبية بعد حوالي عام من اعتزاله اللعب.

وكان بيرلو قد ترشح للإشراف على نادي يوفنتوس تحت 23 عامًا، فضلًا عن بعض الترشيحات الكبرى التي قد يبدأ مسيرته من خلالها.

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وحول ذلك، كان بيرلو قد تحدث مازحًا حين سؤل عن الموافقة على عرض تدريب يوفنتوس تحت 23 عامًا، حيث أكد أن ذلك يتعلق بإدارة برشلونة التي تنتظره لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وحول ذلك، قال بيرلو إنه بالفعل يريد أن يذهب إلى برشلونة، ولكن ليبدأ مشروعًا كاملًا من نقطة الصفر، مؤكدًا أن ذلك يعد هدفًا بالنسبة له.

وأضاف: "لدي العديد من المتطلبات من أجل الموافقة على تدريب برشلونة، أنا أمزح بالطبع كما بدأ هذا الأمر في حديث ساخر مع فابيو كانافارو"

وتابع: "يمكنني أن أصبح مدربًا جيدًا لكرة القدم ويمكنني نقل أفكاري. لدي شخصيتي، لقد شعرت بها دائمًا وفهمتها. اللعب بشكل جيد يساعدك على فهم الأمور أكثر"

وأردف: "لقد قلت من قبل أن أنطونيو كونتي يعد هو المعيار بالنسبة لي في عالم التدريب، يجب أن يكون الفوز هو الغاية وأن يكون العمل فقط من أجل تحقيقه"

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يذكر أن أندريا بيرلو كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة كلاعب في 2010 بطلب شخصي من المدرب بيب جوارديولا، ولكن ميلان لم يوافق على رحيله وقتها.