بيرلو: هكذا نحصل على الخبرات، وواثق في عودتنا للقمة

أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد على ثقته في اعتلاء فريقه لصدارة الدوري الإيطالي قريبًا.

أكد أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس على ثقته في قدرة فريقه في اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي قريبًا رغم البداية السيئة في البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو عقب لقاء كروتوني الذي أقيم بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.

وقال بيرلو: "الفريق في مرحلة بناء بالفترة الحالية ونحن في حاجة لبعض الوقت لكننا سنعود للمقدمة قريبًا".

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وأضاف عن حالة ديبالا ورونالدو: "لقد تدرب ديبالا بالأمس لعدة دقائق لكن المشاركة في تلك المباراة لم يكن مناسبًا بالنسبة له، رونالدو بخير وأتمنى أن يكون معنا قريبًا".

وأردف: "فريقنا لا يزال شابًا ويتعلم ويحتاج للعمل وللتجربة، ومن الطبيعي أن نجد أنفسنا نضطر للمخاطرة بعض الأحيان، لكن تلك هي الطريقة الوحيدة للحصول على الخبرات".

وكان يوفنتوس قد تعادل في لقاء اليوم بهدف لمثله في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي مع كروتوني ولعب المباراة منقوصًا من فيدريكو كييزا بداية من الدقيقة الـ 60.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بثماني نقاط بعد مرور أربع جولات.