سواريز يصل لهدفه الـ 150 في الدوري الإسباني، ووحده رونالدو أسرع منه

وصل النجم الأوروجوياني لويس سواريز لهدفه رقم 150 في الدوري الإسباني مساء اليوم بعدما سجل لصالح فريقه أتلتيكو مدريد في شباك سيلتا فيجو.

جاء هذا بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في لقاء اليوم الذي انتهى لصالح الفريق العاصمي بهدفين نظيفين في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سواريز أصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يصل لهذا العدد من الأهداف، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وكان سواريز قد انضم للدوري الإسباني في عام 2014 قادمًا من ليفربول ولعب لصالح برشلونة ونجح في أن يصبح ثالث هداف في تاريخ النادي خلال ست سنوات فقط حيث سجل 147 هدفًا في الدوري فقط.

وانضم سواريز هذا الصيف بشكل مجاني لأتلتيكو مدريد بعدما أخبره مدربه الجديد في برشلونة رونالد كومان أنه لن يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق.

وسجل الأوروجوياني أهدافه الـ 150 في 195 مباراة، وكان الرقم القياسي في ذلك الأمر لصالح كريستيانو رونالدو بواقع 140 مباراة فقط مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن عقد سواريز في أتلتيكو مدريد يستمر حتى صيف 2022 وقد يمتد لموسم آخر مما يعني أن أرقامه في الليجا قابلة للارتفاع.