بيرلو: كنت على وشك الانضمام لروما قبل يوفنتوس

أندريا بيرلو كان قريباً من الانضمام إلى ذئاب العاصمة الإيطالية في السابق

كشف أندريا بيرلو، لاعب يوفنتوس السابق، أنه كان قريباً من الانضمام إلى روما قبل أن ينتقل إلى السيدة العجوز.

وانضم بيرلو إلى يوفنتوس خلال صيف 2011، في صفقة انتقال حر بعد 10 مواسم قضاها مع ميلان.

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قال صاحب الـ 40 عاماً في تصريحات إذاعية: "قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت على وشك الانتقال إلى روما في 2011".

وواصل: "كان هناك مفاوضات، ولكن في نهاية الأمر لم يحدث شيئاً".

وحقق بيرلو مع يوفنتوس أربعة بطولات دوري إيطالي على التوالي، كما كان عنصراً أساسياً في الفريق الذي سيطر على البطولات المحلية.

وبعد أربع سنوات مع السيدة العجوز، رحل بيرلو إلى الدوري الأمريكي مع فريق نيويورك سيتي قبل ان يعتزل في 2017.