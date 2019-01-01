كونتي يتحدى يوفنتوس ويرفض الحديث حول ديربي تورينو

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لأنطونيو كونتي قبل مواجهة إنتر وبولونيا

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن فريقه يستطيع تحدي يوفنتوس هذا الموسم ومنافسته على لقب الدوري الإيطالي.

وظهر كونتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النيراتزوري أمام مضيفه بولونيا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وفي الوقت الذي يحتل فيه النيراتزوري المركز الثاني على سلم الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بطل المسابقة وصاحب الصدارة يوفنتوس، تخلى كونتي عن دور الحصان الأسود وأكد قدرة إنتر على المنافسة خلال هذا الموسم.

وأضاف: "مباراة الغد أمام بولونيا خطوة هامة بالنسبة لنا من أجل المنافسة، نحتاج إلى الفوز في كل المباريات من أجل حصد أكبر عدد من النقاط"

وتابع: "لقد أظهر بولونيا شخصية قوية وقدم مباريات جيدة خلال الموسم الحالي، ميهايلوفيتش قادر على تقديم عمل كبير رغم مرضه، هو يستحق الاحترام على ذلك، كما يستحق فريقه الاحترام على ما يقدمه"

وأردف: "التعادل أمام بارما؟ لقد كانت مباراة وانتهت، لم نكون راضين بالطبع على نتيجتها ولا على الأخطاء التي حدثت فيها، ولكن لا يجب أن نتوقف عند أي محطة سلبية، علينا التعلم من الإخفاقات والمضي قدمًا"

وحول ديربي تورينو قال: "تشجيع تورينو أمام يوفنتوس؟ أعلم أن هذا السؤال سيتوجه لي في المؤتمر اليوم، لا أحب الحديث عن هذه الأمور كما يعلم الجميع، أفضل التركيز على إنتر وعلى مواجهة بولونيا"

وحول لاوتارو مارتينيز قال: "بالنظر إلى الحاضر يمكنك بناء المستقبل. إنه يعمل بشكل جيد، ولديه فرصة للتطور أكثر. يجب أن يستمر في العمل الذي يقوم به، مع العلم أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته بعد. السوق؟ قلقي مختلف وليس من برشلونة كونه ينظر إلى بعض لاعبينا"

وفيما يخص تقنية الفيديو قال: "إنها مهمة في كرة القدم لأنها تزيل الخطأ بنسبة كبيرة وتعطي الفرصة من أجل مراجعة قرارات الحكام، في حال كنت حكمًا كنت سأعود لأشاهد اللقطات الشائكة، وسأكون أكثر هدوءًا بالطبع، لكن سأذهب بنية تصحيح الخطأ في حال وجد ودون مكابرة"

وقال أيضًا: "أكرر ما قلته في بداية الرحلة، الوصول إلى القمة سيستغرق بعض الوقت، ويجب أن نبقى هادئين حتى لا نشعر بالإحباط من الأشياء السلبية، وحتى نستفيد بالصورة القصوى من الإيجابيات، ولكننا نستطيع المنافسة، دون أن تكون الأمور نهاية العالم"

وأضاف: "كل مدرب عند وصوله إلى محطة جديدة يحتاج إلى وقت للدخول في التفاصيل وإدراك جميع الجوانب. أنا سعيد لأن الوضع الآن أكثر وضوحًا ، لذلك يمكنني أن أوضحه أيضًا للمديرين وللرئيس. عند وصولك يمكنك إعطاء مؤشرات جزئية، ولكن بعد 4 أشهر تبدأ بالفعل فى بناء طريقتك الخاصة"

وحول لازارو قال: "قلت أكثر من مرة إنه لاعب رائع ولكن عليه العمل بشكل أكثر جدية والتحلي بالصبر، لقد لعب في هيرتا برلين وفي النمسا بضغوطات أقل من الموجودة هنا، ومع الوقت ستصبح الأمور أفضل"

ورفض الحديث حول ماتيتش قائلًا: "أنا لست هنا للحديث عن لاعبي الأندية الأخرى، أريد احترام اللاعبين الذين أمتلكهم، ولدي عاطفة كبيرة نحوهم ولا يجب علي الحديث عن آخرين"

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يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة وحامل اللقب يوفنتوس.