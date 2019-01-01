بيرلسكوني وجالياني يغريان إبراهيموفيتش للقدوم إلى مونزا

أعلام ميلان ستجتمع في مونزا؟

كشف مالكا مونزا سيلفيو بيرلسكوني وأندريا جالياني عن محاولات للنادي رسمياً للتعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالأيام المقبلة.

إبرا فتح الباب لعودته من جديد إلى الدوري الإيطالي في أكثر من حوار مؤخراً، وتشير التقارير أنه سيختار نادياً بين ميلان ونابولي.

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ورد بيرلسكوني على سؤال من صحفي حول رأيه عن عودة إبرا لميلان: "إبراهيموفيتش في ميلان؟ لا، أتمنى أن يأتي إلى مونزا".

في نفس السياق، كشف جالياني أن ناديه قدم عرضاً رسمياً للسويدي في حوار مع "كوريري دي لا سيرا": "بعد تصريح بيرلسكوني تقدمت بعرض لمينو رايولا".

وأكمل: "رايولا طلب مني التحدث مباشرة مع اللاعب، عرضت عليه عرضاً لعامين ونصف، تحدثنا طوال الليل".

وختم: "قلت له ستلعب معنا ستة أشهر بالدرجة الثالثة، ثم عام بالدرجة الثانية، ثم سنصعد معاً للدرجة الأولى".

وينتهي عقد إبراهيموفيش مع ناديه الأمريكي جالاكسي بنهاية شهر ديسمبر الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي مجاناً.