عمرو طارق: وقعت للزمالك وأتمنى اللعب للأهلي، زملاء إبراهيموفيتش سعداء برحيله

مدافع نيويورك ريد بولز يتحدث عن ماضيه ومستقبله

أبدى عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز رغبته في ارتداء قميص الأهلي يومًا ما، معترفًا في نفس الوقت بالتوقيع للزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

اللاعب المصري صاحب الـ27 عامًا حل ضيفًا على برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، وتحدث خلاله عن مفاوضات الزمالك معه قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا توقيعه على عقود الانتقال قبل إلغاء الصفقة من جانب الفريق الأبيض.

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مضيفًا "تحدث معي أحمد مرتضى منصور ومدير التعاقدات شريف إسلام، وقد التقيت بالأخير في فرنسا ووقعه معه عقود انضمامي للزمالك بالفعل، وكان الاتفاق على أن أصل القاهرة بعد 3 أيام للإعلان عن الصفقة رسميًا".

"وصلت القاهرة بالفعل لكن شاهدت بالصدفة أخبارًا تتحدث عن تراجع الزمالك عن الصفقة بعد ما قيل حول حصول مسؤولي الفريق الأبيض على عمولات، لم أحزن للأمر لأني أؤمن أن كل شيء سيحدث في وقته تمامًا في كرة القدم".

وعن وجود مفاوضات مع الأهلي، قال عمرو طارق "الأهلي فاوضني حين كنت في الجونة ولكن الأمور كانت قد وصلت لمرحلة متقدمة مع ريال بيتيس وانتقلت لهناك، بعدها تحدثوا معي قليلًا لكن دون الحديث عن عقود واتفاقيات. أنا أهلاوي ووالدي يُشجع الأهلي بقوة وكنت أحلم باللعب للفريق حين كنت مع الجونة، أتمنى اللعب للأهلي يومًا ما".