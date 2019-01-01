بيرج يُعلن رحيله عن العين ويُوجه كلمة لماميتش

اللاعب السويدي لعب موسمين في الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن السويدي ماركوس بيرج رحيله عن العين الإماراتي بعد موسمين، ووجه خلال رسالته الوداعية كلمة لمدربه السابق زوران ماميتش.

وانضم بيرج صاحب الـ32 عامًا للعين صيف 2017، وحظي بموسم أول رائع مع الزعيم الإماراتي، إذ تُوج معه بالثنائية المحلية ووصله معه نهائي كأس العالم للأندية، لكن الموسم التالي لم يكن على نفس القدر من النجاح.

وأعلن السويدي رحيله عن العين عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إذ كتب "حان الوقت لمرحلة جديدة".

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أضاف "أنا سعيد وفخور بما حققته هنا، وأتطلع لتحديات جديدة. أريد أن أشكر الجميع في العين وزملائي اللاعبين على موسمين رائعين وكتابة تاريخ النادي بالفوز بالثنائية والوصول لنهائي كأس العالم للأندية".

ولم ينس بيرج توجيه كلمة لمدربه السابق، إذ كتب "شكرًا لك أيها المدرب زوران ولطاقمك الفني، لقد آمنتم بي وجلبتوني للنادي. شكرًا للعين على كل الاحترام والدعم خلال الأوقات الجيدة والمخيبة. أتمنى للنادي النجاح الهائل".

ولم يُعلن بيرج عن وجهته المقبلة لكن جل التقارير المتابعة تتحدث عن انتقاله لأحد الأندية السويدية.