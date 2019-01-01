رسميًا | زكريا حدراف أولى صفقات الأجانب في ضمك

مهاجم الرجاء اختار ضمك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي ضمك السعودي رسميًا عن تعاقده مع زكرياء حدراف مهاجم الرجاء المغربي في صفقة انتقال حر، ليكون أول اللاعبين الأجانب المنضمين للفريق بعد الصعود لدوري المحترفين.

وينتهي عقد مهاجم المنتخب المغربي مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري، وقد رفض تجديده رغم المحاولات الحثيثة من جانب ناديه.

وارتبط اللاعب بعدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة أبرزها الفيصلي السعودي واتحاد كلباء الإماراتي والزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي، لكنه في النهاية اختار ضمك الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

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وأفادت المصادر المتابعة أن حدراف وقع على عقد يمتد لموسم واحد مع وجود بند يُتيح تجديده لموسم إضافي الصيف القادم، ولكن لم يُعلن عن التفاصيل المالية للعقد.

يُذكر أن اللاعب كان ضمن قائمة المنتخب المغربي التي واجهت مالاوي والأرجنتين خلال مارس الماضي، ولكن المدرب هيرفي رينار لم يضمه لقائمة أسود الأطلس المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستنطلق في مصر خلال يونيو القادم.