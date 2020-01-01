بيراميدز يتلقى الهزيمة الإفريقية الأولى له

الكتيبة الزرقاء ضمنت التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

تلقى بيراميدز الهزيمة الأولى له في مشواره الإفريقي ببطولة الكونفدرالية، أمام إينوجو رينجرز النيجيري بهدف وحيد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 73 عن طريق إفياني جيورجي، مستغلًا الضيوف إراحة الكتيبة الزرقاء لعدد كبير من لاعبيها الأساسيين.

وفضل الكرواتي أنتي شاشيتش؛ المدير الفني لبيراميدز، إراحة بعض اللاعبين، بعدما ضمن فريقه التأهل لربع النهائي من الجولة الماضية.

أمونيكي يكشف لـ"جول" أخر تطورات مفاوضات المقاصة معه لخلافة ميدو

كتيبة المدرب الكرواتي كانت قد حققت الفوز أمام إينوجو في نيجيريا بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالجولة الأولى من المجموعات.

هزيمة الليلة هي الأولى للكتيبة الزرقاء بالكونفدرالية، حيث خاضت عشر مباريات من قبل، حققت الفوز في تسع منها، بينما تعادلت في مباراة وحيدة.

الهزيمة جمدت رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد الفريق النيجيري إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث.

أما الوصافة فيحتلها المصري البورسعيدي بست نقاط، ويأتي إف سي نواذيبو الموريتاني في المركز الأخير بنقطتين فقط، ومن المقرر أن يتواجه الثنائي في مباراة هذه الجولة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.