أمونيكي يكشف لـ"جول" أخر تطورات مفاوضات المقاصة معه لخلافة ميدو

أمونيكي يؤكد أن مفاوضات المقاصة في تقدم

كشفت تقارير صحفية، أمس الأربعاء، عن دخول النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك وبرشلونة السابق ضمن المرشحين لتدريب فريق مصر للمقاصة.

فريق مصر للمقاصة في الدوري المصري، أعلن عن رحيل أحمد حسام ميدو بعد تدهور النتائج مؤخرًا وتواجد الفريق ضمن مراكز الهبوط.

مصر للمقاصة يسعى للتعاقد مع مدير فني قوي من أجل انتشال الفريق مما هو عليه حاليًا وإنقاذه من الهبوط خلال الموسم الحالي من الدوري.

وتواصل "جول" مع النيجيري إيمانويل أمونيكي من أجل التطلع على ما وصلت إليه مفاوضاته مع إدارة المقاصة حتى هذه اللحظة ورأيه في تدريب الفريق بشكل عام.

وقال أمونيكي في تصريحات لـ"جول": "نعم.. هناك مفاوضات بشكل متقدم بيني وبين مجلس إدارة مصر للمقاصة لإدارة الفريق خلفًا لميدو".

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وأضاف: "نحاول التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة، وسأصل القاهرة من أجل إتمام الاتفاق في حالة تقارب وجهات النظر بيننا، فلننتظر ما سيحدث".

وعلم "جول" من مصدر داخل مصر للمقاصة، أن من المقرر أن يحضر أمونيكي غدًا إلى القاهرة من أجل اتمام المفاوضات بشكل رسمي والاتفاق على كافة البنود.