بيدري يرد على كروس.. ويوجه رسالة لبرشلونة

ماذا قال النجم الإسباني؟

أكد بيدري، نجم منتخب إسبانيا، أنه سيبقى مع لا روخا، حتى انتهاء المشوار في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) رغم تعرضه للإصابة.

وغادر بيدري مصابًا في الدقيقة الثامنة خلال مواجهة ألمانيا في ربع نهائي اليورو، بعدما تعرض للعرقلة من توني كروس، الذي اعتذر له على التدخل.

وقال بيدري، في تدوينة عبر حسابه على إنستجرام: "جئت إلى ألمانيا من أجل يورو 2024 وسأستمر هنا، حتى النهاية. لأن الحلم مستمر".

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وأضاف: "حان الوقت هذا الأسبوع لتشجيع هذه العائلة العظيمة والمساهمة بطريقة أخرى، لقد كان دعمهم ودعمكم جميعا مذهلا. لقد مرت أصعب لحظة وبدأ طريق العودة الآن، لأكون قريبًا في كامل قوتي مع برشلونة".

كما رد على اعتذار كروس: "شكرا لك توني على رسالتك، هذه هي كرة القدم وهذه الأشياء تحدث. حياتك المهنية وسجلك يبقى إلى الأبد. أريد فقط أن أقول شيئًا آخر. دعنا نذهب إلى إسبانيا!".

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف نهائي اليورو، بينما يجمع نصف النهائي الآخر "إنجلترا وهولندا"، بينما أفادت الفحوصات بأن بيدري سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.