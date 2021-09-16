بيدري يتفوق على كل المنافسين ويقترب من جائزة "الفتي الذهبي"

هو الأقرب من الناحية المنطقية..

يبدو أن جهود بيدري ستُكلل بجائزة فردية هامة، إذ تشير آخر التقارير إلى أنه الأوفر حظًا للحصول على جائزة الفتى الذهبي المقدمة من صحيفة توتو سبورت الإيطالية وعدد من الصحف الأوروبية الضخمة الأخرى.

وتُمنح جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب لم يتجاوز حاجز الـ21 عامًا، وفي عام 2021 هناك العديد من المنافسين لبيدري، غير أن التقارير تؤكد أن الصحفيين يميلون أكثر إلى الدولي الإسباني.

القائمة المبدئية للجولدن بوي تضم 40 لاعبًا، ويتواجد من برشلونة المدافع إريك جارسيا، كما يظهر إدواردو كامافينجا من ريال مدريد وكذلك إيلاش موريبا المنضم حديثًا إلى لايبزيج وغيرهم.

ماذا قدّم بيدري في عام 2021؟

استحقاقية بيدري التتويج بهذه الجائزة منطقي للغاية، فهو اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات في موسم 2020-21 بما تخطى حاجز الـ71 مباراة على كافة الأصعدة.

مع برشلونة وبعد أن حجز مكانته الأساسية، حقق صاحب الـ18 عامًا لقب كأس ملك إسبانيا، واحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني مع الخروج مبكرًا من دوري أبطال أوروبا (ثمن النهائي).

أما مع منتخب إسبانيا الأول، شارك بيدري في بلوغ كتيبة لويس إنريكي نصف نهائي يورو 2020، ثم حقق الميدالية الفضية لأولمبياد طوكيو 2020 مع لا روخا الأولمبي.

من هم أبرز المنافسين لبيدري على جائزة جولدن بوي؟

ووفقًا للصحافة، فإن نجم بوروسيا دورتموند جودي بيلنجهام من أبرز المنافسين لمقارعة بيدري على جائزة الجولدن بوي، بجانب اسم آخر وهو نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا.

الأول نجح في أول مواسمه خارج إنجلترا وبدأ الموسم الجديد بصورة أقرب ما تكون إلى المثالية، بينما الثاني بات من دعائم البافاري الأساسية وكذلك منتخب ألمانيا ولا جدال على موهبته الاستثنائية.

من هم أبرز الفائزين بجائزة جولدن بوي عبر التاريخ؟

بدأت جائزة جولد بوي عبر صحيفة توتو سبورت عام 2003، وكان أول من توّج بها هو نجم هولندا رافاييل فان دير فارت، فيما كان إرلينج هالاند هو آخر المتوجين بها عن عام 2020.

جواو فيليكس ظفر بالجائزة عام 2019 وقبله ماتياس دي ليخت وكيليان مبابي وريناتو سانشيز وأنتوني مارسيال.

في العام الماضي تواجد أنسو فاتي في المركز الثاني خلف هالاند، بينما حل نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيس في المرتبة الثالثة.

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