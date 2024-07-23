بيدري وجافي.. كشف مهمة تياجو ألكانتارا الرئيسية مع فليك!

ما دور النجم المعتزل؟

كشف تقرير صحفي إسباني عن دور تياجو ألكانتارا في الجهاز الفني لنادي برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وأعلن تياجو انتهاء مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وأعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا، قبل أن ينضم لتدريبات برشلونة، ويعلن النادي الكتالوني تواجده رفقة الجهاز الفني في فترة الإعداد للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ريليفو" أن فليك يرغب أن يكون تياجو حلقة الوصل بين الجهاز الفني والفريق، بفضل إجادته اللغتين الألمانية والإسبانية، إلى جانب معرفته خصوصيات النادي الكتالوني الذي قضى فيه نحو 11 عامًا.

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وأضافت: "كان تأثر تياجو بالحمض النووي لبرشلونة أحد الأسباب الأخرى التي أخذها فليك في الاعتبار عند عرض المنصب عليه، فالنجم الإسباني ستكون له مهمة عمل كبيرة مع لاعبي خط الوسط".

وختمت: "بيدري وجافي على وجه الخصوص جزء رئيسي من الأسلوب الذي يريد أن يعتمده فليك، إذ يرغب في رؤية بيدري لاعبًا حاسمًا، أما جافي فيعتبره لاعب كرة القدم المتكامل، بفضل اللياقة البدنية التي تساعد في الضغط، وبالطبع سيحتاج إلى ألكانتارا من أجل تطويرهما".